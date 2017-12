News Sampdoria | gli aggiornamenti sulle condizioni di Duvan Zapata

: News #Sampdoria, gli aggiornamenti sulle condizioni di #DuvanZapata - CalcioWeb : News #Sampdoria, gli aggiornamenti sulle condizioni di #DuvanZapata - fantagazzetta : Sampdoria, Zapata non è al 100% ma vuole esserci. Linetty OK: le ultime da Bogliasco - giampaolo prepara la sfida a… - SampdoriaAddict : Allenamento #Spal a porte chiuse già da oggi | Sampdoria News - SampdoriaPress : Allenamento Spal a porte chiuse già da oggi - SampdoriaAddict : Doppia seduta tra tattica, esercitazioni di forza e partitelle a tema. A parte Zapata | Sampdoria News -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017)– Continua sotto la pioggia la preparazione dellaall’ultima giornata del girone d’andata – nonché ultima partita dell’anno solare -, quella in programma sabato a Marassi contro la SPAL. Dopo una riunione tecnica in sala video, Marco Giampaolo e staff hanno diretto un doppio allenamento sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco: attivazione funzionale, esercitazioni di forza specifica e di tattica 10 contro 10 al mattino; riscaldamento a secco e partitelle a tema al pomeriggio. Aggregato nel corso della bagnata giornata di lavoro anche il portiere dell’U17 Matteo Raspa mentre Duvánha proseguito tra campo e palestra il proprio iter individuale di recupero agonistico. Per domani, giovedì, è in agenda una sessione pomeridiana a porte chiuse. L'articolo, glidisembra essere il primo su CalcioWeb.