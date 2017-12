Newcastle-Manchester City 0-1 in diretta | risultato LIVE

DIRETTA / Newcastle Manchester City (risultato live 0-0) streaming video e tv. Insistono i Citizens! : DIRETTA Newcastle Manchester City: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata di Premier League(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:08:00 GMT)

Probabili Formazioni Newcastle United-Manchester City - Premier League 27-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Newcastle United-Manchester City, 20^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 20.45. Sono tredici i punti di vantaggio sullo United secondo in classifica. Con il gol di Maguire all’ultimo secondo nella sfida contro il Leicester, il Manchester City ha in tasca una buona parte del titolo in Premier League, il primo dell’era Guardiola. Vincere contro il Newcastle ed approfittare di uno altro passo ...