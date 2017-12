Newcastle-Manchester City 0-1 | Guardiola a +15 su Mourinho

Video Gol Newcastle United-Manchester City 0-1 : Highlights e Tabellino - Premier League 27-12-2017 : Risultato Finale Newcastle United-Manchester City 0-1, Sterling (MC), Cronaca e Video Gol, Premier League 27 Dicembre 2017. Il Manchester City continua a vincere, e approfittando del pareggio dello United, allunga in cima alla classifica e sembra ormai irraggiungibile nella corsa al titolo per la Premier League, anche grazie per l’1-0 di questa sera contro il Newcastle United. LE SCELTE – Newcastle che si copre con un 5-4-1 con il ...

Il Manchester City è una macchina di vittorie : Newcastle ko e Premier League 'in banca'

Probabili Formazioni Newcastle United-Manchester City - Premier League 27-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Newcastle United-Manchester City, 20^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 20.45. Sono tredici i punti di vantaggio sullo United secondo in classifica. Con il gol di Maguire all’ultimo secondo nella sfida contro il Leicester, il Manchester City ha in tasca una buona parte del titolo in Premier League, il primo dell’era Guardiola. Vincere contro il Newcastle ed approfittare di uno altro passo ...