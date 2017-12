New York | lo ' scienziato dei cannoli' palermitano conquista la Grande mela

Crolla a New York Centurylink : Aggressivo avvitamento per Centurylink , che tratta in perdita del 2,25% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un ...

New York : violenta contrazione per Chesapeake Energy : Ribasso scomposto per Chesapeake Energy , che esibisce una perdita secca del 2,38% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Chesapeake ...

Vacanze a New York? Ecco dove mangiare per gustare la città fino in fondo : Ombelico del mondo ieri, capitale gourmet oggi, New York è, per molti, la città dei sogni, mentre per gli appassionati di cucina è un paradiso tutto da gustare, così come conferma anche la classifica internazionale stilata da The World’s 50 Best Restaurants che ha trovato proprio qui, all’Eleven Madison Park dello chef svizzero Daniel Humm, il ristorante migliore al mondo nel 2017. Proprio dal ristorante n. 1 al mondo, con la sua ...

Sui livelli della vigilia la Borsa di New York : (TeleBorsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 24.746,21 punti; sulla stessa linea, incolore lo S&P-500 , che ...

Crolla a New York Kroger : A picco Kroger , che presenta un pessimo -2,27%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kroger rispetto all'indice, evidenziando la concreta ...

Libia - commando di terroristi fa saltare un oleodotto. A New York vola il prezzo del petrolio : E' stato un commando di uomini armati a causare l'esplosione dell'oleodotto libico che porta al terminale di Al Sider (Sidra), in Cirenaica. Secondo fonti militari libiche, riporta il sito della Reuters, i terroristi sono arrivati sul posto a bordo di due vetture e hanno minato l'impianto con gli esplosivi. Non ci sono ancora rivendicazioni. Le immagini riprese a distanza mostrano una enorme colonna di fumo nero. Si calcola che l'export ...

New York : in forte denaro Chesapeake Energy : Prepotente rialzo per Chesapeake Energy , che mostra una salita bruciante del 3,51% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

A New York corre Range Resources : Brillante rialzo per Range Resources , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,71%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

New York : senza freni Abercrombie & Fitch : Brilla la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano con un aumento del 3,74%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . ...

New York : amplia l'ascesa Kohl's : Protagonista Kohl's , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,93%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kohl's evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Perché i piccoli negozi chiudono. L'esempio di New York : Il 3 dicembre ha chiuso i battenti Matt Umanov . Per chi ama la musica e, ancora di più, per chi ama la chitarra, è stata una tragedia, dato che il negozio al Village di New York era uno dei punti di ...

NBA Christmas Day - Philadelphia espugna New York grazie a super Embiid : Primo tempo È di Joel Embiid il primo canestro della lunghissima giornata di Natale, aperto dalla partita tra Knicks e Sixers. Le squadre si scambiano canestri su canestri per cominciare la contesa, ...

Nba - New York-Philadelphia 98-105 - Embiid 25 punti e 16 rimbalzi : Philadelphia ritrova il successo perduto stendendo New York al Madison Square Garden nella sfida che inaugura il Natale Nba. Decisivo Joel Embiid con 25 punti e 15 rimbalzi. Ai Knicks non sono bastati ...

Christmas Day - New York-Philadelphia 98-103 LIVE : Primo tempo È di Joel Embiid il primo canestro della lunghissima giornata di Natale, aperto dalla partita tra Knicks e Sixers. Le squadre si scambiano canestri su canestri per cominciare la contesa, ...