Nessuno sotto i mille euro al mese

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) A 81 anni il suo mantra persiste, "meno tasse per tutti", con l'aggiunta di un "diritto alla dignità". Per contrastare "subito" l'"emergenza della povertà" Silvio Berlusconi propone una "misura drastica sul modello della proposta di Milton Friedman". "Lui la chiamava 'imposta negativa sul reddito', io lo chiamo "Reddito di dignità" dice Berlusconi in diretta su Radio 101"Chi si trovauna certa soglia di reddito, potrebbe essere di 1000alda aumentare di un tot per ciascun figlio a carico, non solo bisognerebbe non pagasse le taste, ma lo Stato dovrà versare a lui la somma necessaria per arrivare ai livelli di dignità garantita da Istat. Una somma che può variare, a seconda della zona del Paese in cui la persona vive". Poi propone un "totale sgravio fiscale per le aziende che assumono i giovani "con contratto di apprendistato o ...