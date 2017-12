Nell' universo solo 9 pianeti possono vedere la Terra

Gli scienziati hanno definito le 5 stelle più insolite Nell'universo - : Molti ricercatori ad oggi discutono di quali gas sia composto l'ammasso di oggetti "Zuppa Strana". Queste stelle di quark possono rivelarsi conduttori e un campo magnetico simile a un buco nero. Gli ...

La porta che porta Nell'universo 4.0 (…non è una porta USB) : Ynnova è la realtà che accompagna le aziende nel futuro, nel digitale: che crea un ponte e consente di accedere al mondo dell' Internet of Things e dell' Industria 4.0 . La mission di Ynnova ...

Fiducia Nella sicurezza " una delle preoccupazioni più pressanti dell'universo Internet : Ad esempio, il caso Snowden ha rivelato al mondo l'esistenza del catalogo ANT della NSA e quindi l'utilizzo di backdoor o altri strumenti inseriti nelle soluzioni per la sicurezza perimetrale al fine ...

Il più lontano buco nero mai scoperto : un "faro" Nell'Universo primordiale : Un gigante dalla massa di 800 milioni di soli. Trovato in una "età buia" dell'evoluzione, appena 690 milioni di anni dopo il Big Bang

Gravity - da Galileo a Einstein : al Maxxi si viaggia Nell'Universo stregati dal nulla cosmico : Va bene che tutto è relativo, come teorizzava Einstein un secolo fa, ma poi, se si vogliono trasmettere emozioni e nozioni, certezze e indispensabili dubbi attraverso una mostra aperta a tutti, ...

Spazio - il dialogo tra il Papa e Nespoli : “Qual è il posto dell’uomo Nell’universo?” [FOTO] : 1/9 Osservatore Romano/LaPresse ...

CASTLE ROCK - Il primo agghiacciante teaser della serie ambientata Nell'universo di Stephen King! : Finalmente una delle serie più attese della nuova stagione televisiva inizia a svelarsi. Durante il New York Comic Con è stato mostrato il primo teaser trailer di CASTLE ROCK, nuova serie psychological-horror targata Hulu, creata da J.J.Abrams, ispirata all'universo narrativo di Stephen King, che già mostra a chiare lettere come l'influenza del Re sia presente.CASTLE ROCK - Ecco cosa sappiamo sulla nuova serie Hulu "You don't know what ...

'Nella rete della rete' : come salvare i nostri figli dai pericoli del web - Universo Mamma : Tra i temi trattati, si parlerà di selfie killer, di challenge e di binge watching (abbuffate di video su Youtube e serie streaming), di sexting, di sicurezza in rete, di ludopatia. L'ingresso all'...

Vista Nell'universo una "fabbrica" di oro e platino dalla collisione tra due stelle di neutroni : In uno dei più torridi agosto che l'Italia ricordi, Stefano Covino, primo ricercatore dell'Osservatorio di Brera, aveva temporaneamente lasciato la sua principale occupazione di...

Abbiamo assistito a un nuovo spettacolare evento Nell'universo : Per confronto la densità della Terra è circa 5×103 kg/m-3 e oggetti così densi non esistono nel nostro mondo. La nuova frontiera La nuova frontiera nell'osservazione dell'universo, l'astronomia ...

Visto Nello spazio lo scontro tra due stelle di neutroni È la «miniera» di oro e platino I segreti dell’universo|Video : Due settimane dopo l’assegnazione del Nobel, l’annuncio in contemporanea in Usa e in Italia della nuova scoperta. Il fenomeno osservato anche con i telescopi terrestri e spaziali. Così è stato anche scoperto come si formano gli elementi pesanti come oro e platino

ONDE GRAVITAZIONALI - NUOVE SCOPERTE/ Diretta streaming video : Nell'universo una 'miniera' di oro e platino : NUOVE SCOPERTE sulle ONDE GRAVITAZIONALI: annuncio oggi, 16 ottobre 2017, in conferenza Diretta streaming video. Osservata collisione tra due stelle a neutroni? Ipotesi e aggiornamenti

Una 'Fabbrica di oro e platino' Nell'Universo : è l'anticamera dei buchi neri : L'Inaf, con la sua rete di telescopi basati a Terra e nello spazio, è stato fra i primi al mondo a 'fotografarè, riconoscere e descrivere la sorgente del segnale e l'Asi ha contribuito alle ...