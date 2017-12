Nba risultati | Spurs ok con Aldridge e il vero Leonard Toronto scivola a Dallas

Nba risultati : Bulls a sorpresa sui Bucks - i Pistons stracciano i Pacers : Vittoria pesante in chiave playoff per Detroit, trascinata da Harris, ma che perde Jackson, su Indiana, mentre Milwaukee, pur col rientrante Antetokounmpo, scivola in casa contro la rigenerata Chicago,...

Nba - risultati della notte : Dallas ferma la striscia di Toronto - Chicago corsara a Milwaukee : Dallas Mavericks - Toronto Raptors 98-93 TABELLINO Il sogno del primato solitario nella Eastern Conference è durato giusto un giorno per i Toronto Raptors. Complice la sconfitta a Natale dei Boston ...

Nba - risultati della notte : tripla doppia per Westbrook e 10vittoria nelle ultime 13 per OKC : Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 89-103 IL TABELLINO Non ditelo troppo forte, ma forse i Thunder hanno davvero trovato il giusto equilibrio tra tutte le loro parti. Pur essendo alla seconda partita ...

Nba - risultati della notte : Beasley eroe per una notte contro i Celtics - DeRozan dice 45 a Philly : New York Knicks - Boston Celtics 102-93 IL TABELLINO Prima dell'inizio della stagione, Michael Beasley andava ripetendo: "Sono il giocatore preferito del vostro giocatore preferito". Stanotte, almeno ...

Nba - i risultati della notte. Cadono le prime della classe : Houston (Stati Uniti), 21 dicembre 2017 – La notizia senza dubbio più eclatante della notte NBA è arrivata da Houston dove i Lakers di un Kyle Kuzma devastante (38 punti) hanno fermato la striscia ...

Nba - risultati della notte : l'ex Olynyk fa piangere Boston - 7vittoria in fila per Chicago : Boston Celtics-Miami Heat 89-90 TABELLINO La tremenda vendetta dell'ex. La seconda vittoria di Miami in tre sfide con i Celtics è decisa infatti da Kelly Olynyk, beffardamente omaggiato dall'...

Nba - i risultati della notte : i Cavs rimontano (39 di James) - ma alla fine vincono i Bucks : Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers 119-116 IL TABELLINO Bradley Center, Milwaukee. Il tabellone recita 103-83 a meno di 11 minuti dalla sirena in favore dei padroni di casa. "Ok, oggi se la sono ...

Nba - i risultati della notte : Houston 14 in fila! Boston - rimonta da record nel finale : Houston Rockets-Utah Jazz 120-99 IL TABELLINO Non si arresta la corsa degli Houston Rockets, infallibili ogni volta che sono scesi in campo con Chris Paul. Il 14° successo consecutivo (la striscia più ...

Nba risultati : i Rockets schiacciano gli Spurs - Belinelli beffato a Memphis : Houston Rockets-San Antonio Spurs 124-109 I Rockets in questo momento sono in un'altra dimensione. E' un Olimpo in cui col talento di James Harden e Chris Paul, l'organizzazione offensiva di Mike D'...

Nba - risultati della notte : Houston schianta gli Spurs - Boston crolla in casa con Utah : Houston Rockets - San Antonio Spurs 124-109 IL TABELLINO Boston Celtics - Utah Jazz 95-107 IL TABELLINO Guarda tutti i video Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 109-115 IL TABELLINO Guarda tutti i ...

Nba risultati : LeBron eguaglia Bird e schiaccia i Lakers - Belinelli dominato da Detroit : LeBron James aggiunge un altro record alla sua interminabile collezione personale: ha eguagliato Larry Bird a quota 59 triple doppie in carriera con lo show da 25 punti, 12 rimbalzi e 12 assist con ...

Nba risultati della notte : tripla doppia numero 59 per LeBron James - Lakers k.o. Warriors - 8 vittorie in fila : Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers 121-112 IL TABELLINO Prima della partita tra Cavs e Lakers c'era talmente tanta attesa per lo scontro tra LeBron James e Lonzo Ball che un ragazzino malato, in ...

Nba - i risultati : finalmente Kawhi - ma Spurs ko. New York piega i Lakers : Gli Spurs ritrovano per la prima volta in stagione Kawhi Leonard (15 minuti, 13 punti e 6 rimbalzi) ma cadono a Dallas. Porzingis ne segna 37 nella vittoria dei Knicks al supplementare contro i Lakers.