Nave da crociera contro pilastro di un ponte | decine di feriti

Fincantieri - prima Nave da crociera artica per Ponant : (Teleborsa) - Viaggi polari per Ponant grazie a Fincantieri . La controllata Vard Holdings Limited ha firmato un contratto del valore di circa 270 milioni di euro con la società armatrice francese ...

Maltempo Sardegna : troppo vento - Nave da crociera salta Cagliari : In Sardegna il forte vento di maestrale ha creato diversi disagi nelle ultime ore: la nave da crociera Aida Blu, dell’Aida Cruise, che questa mattina doveva entrare in porto a Cagliari ha salta to lo scalo, proseguendo la sua navigazione verso lo scalo successivo. Secondo i dati forniti dall’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu, ieri sera sulle Bocche di Bonifacio soffiavano raffiche di maestrale fino a 90 ...

Bambina di 8 anni si sporge dalla Nave da crociera su cui viaggia - precipita e muore : Aveva 8 anni e stata effettuando una vacanza spensierata sulla nave da crociera, ma per la piccola americana che, sporgendosi troppo dell'imbarcazione attraccata al porto di Miami, è caduta, non c'è stato nulla da fare ed è morta poche ore dopo in ospedale. Come riportato dal locale Miami Herald, infatti, la Bambina è precipitata nella giornata di sabato 14 ottobre da uno dei piani più alti della "Glory" ...