Natale? Sulla neve è più bello | il turismo bianco vale 1 6 miliardi

Gli ultimi Jedi in orbita : sulla Stazione spaziale internazionale vigilia di Natale con Star Wars" : 'Houston, abbiamo un film'. Nella foto pubblicata su Twitter da Mark T. Vande Hei gli astronauti della Stazione spaziale internazionale di concedono un momento di relax mentre orbitano a quasi 28mila ...

Feste sulla neve : il turismo bianco in Italia vale 1 - 6 miliardi tra Natale - Capodanno e l’Epifania : Un milione e 850mila presenze tra Natale, Capodanno e l’Epifania. Centoventimila in più dello scorso anno. Un’impennata del 7,5% rispetto al 2016. Un miliardo e 600 milioni d’incassi (+7,7%). Un boom di presenze e di fatturato trainato dal generale inverno e dalle sue abbondanti nevicate. Un formidabile alleato della filiera turistica “bianca” Italiana in questo primo scorcio di stagione. Un fatturato di 10,6 miliardi per l’intera stagione ...

Chi l’ha detto che Babbo Natale arriva sulla slitta? Ecco come si festeggia il Natale in Florida : Il 24 dicembre, centinaia di persone si sono ritrovate a Cocoa beach, in Florida, per assistere o partecipare alla Surfin Santa’s 2017. 837 surfisti vestiti da Babbo Natale hanno cavalcato le onde e dato vita a veri e propri spettacoli e acrobazie sull’acqua. Obiettivo? Una raccolta fondi per beneficenza L'articolo Chi l’ha detto che Babbo Natale arriva sulla slitta? Ecco come si festeggia il Natale in Florida ...

Il Natale delle star : Fedez-Ferragni sulla neve - Ronaldo in famiglia : Le foto pubblicate dalle star il 25 dicembre raccontano tutte di bambini e riunioni di clan. C’è chi è tornato a casa e chi è andato in montagna. C’è chi una famiglia ce l’ha già e chi attende a breve bambini con cui festeggiare il prossimo Natale e chi di bimbi ne ha tanti da dover allargare l’inquadratura. Almeno dieci foto su Instagram per Chiara Ferragni e Fedez negli ultimi due giorni. Vengono tutte dalle nevi svizzere dove stanno ...

Terremoto - il sindaco di Pieve Torina : “Un Natale con tetto sulla testa” : “Sta per chiudersi uno degli anni piu’ difficili della storia del nostro territorio martoriato dal sisma. E’ motivo di orgoglio sapere che le famiglie di Pieve Torina trascorreranno le festivita’ natalizie con un tetto sopra la testa, seppure il nostro primo obiettivo resta quello di rientrare nelle abitazioni oggi distrutte”. Cosi’ il sindaco Alessandro Gentilucci nel suo saluto ai cittadini. “E’ ...

NBA 2017-2018 : spettacolo a Natale tra Golden State e Cleveland. Statistiche e curiosità sulla rivincita delle Finals : Per gli appassionati di basket il Natale vuol dire Christmas Day, ovvero una scorpacciata di incontri in NBA dall’alto tasso di spettacolo e divertimento. Per il terzo anno consecutivo, la partita della prima serata italiana vedrà di fronte Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Non è l’unica partita in programma a Natale, ma certamente la più attesa ed intrigante. Un match diventato ormai un classico non solo del 25 dicembre ...

Natale : 10 cose da sapere sulla festa del 25 dicembre : A mezzogiorno la benedizione Urbi et Orbi , alla città e al mondo, da parte di Francesco. GLI ALBERI DI Natale Esiste da sempre la tradizione degli alberi sempre verdi come capaci di tenere lontani ...

Natale : 10 cose da sapere sulla festa del 25 dicembre : Non c’è solo la tradizione cristiana. Come quasi tutte le feste comandate, anche dietro al Natale ci sono un rito o una credenza antichi. La data di nascita di Gesù, per esempio, è vicina ai festeggiamenti pagani per il sole. Babbo Natale non è sempre esistito e anche sull’abete e l’agrifoglio ci sono versioni diverse da nazione a nazione. Natale Il significato letterale è nascita. Ovviamente per la tradizione cristiana è il giorno della nascita ...

Boom del turismo "bianco" : le vacanze sulla neve tra Natale e l'Epifania valgono 1 - 6 mld : Secondo un'indagine condotta dal Centro studi Cna, ci saranno un milione e 850mila presenze ovvero centoventimila in più dello scorso anno (+7,5%) e un miliardo e 600 milioni d'incassi (+7,7%)

Wonder - il film di Natale Sulla forza della gentilezza (recensione) : Cominciamo dai numeri. Perché Wonder, il film con Jacob Tremblay e Julia Roberts, è la sorpresa della stagione al botteghino americano. A fronte di un budget di 20 milioni di dollari, al solo primo weekend ha incassato 27,5 milioni, raggiungendo finora un totale di oltre 110 milioni di dollari in patria e un’aspettativa finale che si assesta sui 150 milioni, estero escluso. Il segreto di Wonder, tratto dal romanzo bestseller omonimo di R.J. ...

BELEN RODRIGUEZ / Il desiderio per Natale? "Vorrei spegnere il gossip sulla mia vita" : BELEN RODRIGUEZ attira nuovamente l'attenzione su di sè con una foto in cui appare a gambe scoperte, con autoreggenti e sigaretta in bocca. E la polemica esplode...(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 11:12:00 GMT)

Spelacchio come "uno scopino da wc" : l'albero di Natale di Roma sulla prima pagina del Guardian : "l'albero è diventato un simbolo di ciò che molti vedono come l'eterna decadenza della città eterna"

Belen Rodriguez : "Cosa vorrei a Natale? Spegnere il gossip sulla mia vita. Il mio film hot è ancora in rete - che schifo" : Belen Rodriguez ha posato insieme a tutta la sua famiglia, i fratelli Cecilia e Jeremias, concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip, reality show andato in onda quest'autunno sulle reti Mediaset, la madre Veronica e il padre Gustavo, sul settimanale Chi al quale, insieme ai fratelli, ha rilasciato anche un'intervista.La showgirl argentina, visto le imminenti festività natalizie, ne ha approfittato per stilare una lista di ...

Previsioni Meteo Natale - gli ultimi aggiornamenti sulla possibile sfuriata di gelo e neve del weekend [MAPPE e DETTAGLI] : 1/20 ...