Natale | sotto l' abero 4 | 6 miliardi in regali

Natale - baci sotto il vischio? Il 60% degli italiani imbarazzato dall’alito cattivo : Anche in Italia fa il suo ingresso la tradizione del vischio e del bacio beneaugurale: eppure, secondo una ricerca realizzata da GfK per Gsk Consumer Healthcare sul rapporto tra gli italiani e la loro salute orale, per il 60% degli italiani l’alito cattivo è causa di imbarazzo sociale e influenza negativamente le relazioni con le altre persone. “Soffrire di alitosi è un problema invalidante a livello sociale, che frequentemente ...

“Sotto l’albero di Natale”. L'oroscopo speciale di Simon and The Stars (dal 24 al 30 dicembre) : ARIETEBuon Natale ARIETE!Stai chiudendo l'anno con una grande energia, anche perché alcune recenti novità ti hanno dato la giusta carica per guardare al futuro con un forte senso di costruzione e ottimismo. Non posso allora che augurarti la MATURITA', un po' come al liceo. Quello spartiacque, quel passaggio della soglia verso una vita più solida e appagante. Ci sono piccole o grandi rivoluzioni professionali che ti ...

Natale - Coldiretti : “Sotto l’albero 4 - 6 milioni di regali - 1 su 5 niente” : Le famiglie italiane hanno scartato sotto l’albero regali di Natale per un valore stimabile in circa 4,6 miliardi tra grandi e piccini. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che solo un Italiano su cinque (18%) non ha fatto regali. “Si è concluso un rito che – sottolinea la Coldiretti in un comunicato – ha visto il 42% delle famiglie stanziare un budget sotto i 100 euro, il 40% tra i ...

Sotto l'albero di Natale di Trump : Con la riforma fiscale appena approvata e la prima importante promessa elettorale mantenuta, Donald Trump può trascorrere un Natale sereno, anche se le preoccupazioni del presidente non sono svanite. La Corea del Nord e il Medio Oriente sono i fronti più caldi, senza dimenticare l’Iran e i rapporti tesi con la Russia. Ma non è lo scacchiere internazionale a preoccupare di più il comanderà–in–chief, quello che lo ...

Anche Babbo Natale ha una squadra. E gioca a pallone a 30 gradi sotto zero : Non è una delle più forti squadra del mondo, però è una delle più famose, Anche se gioca nella serie B finlandese e per vederla giocare bisogna raggiungere il circolo polare artico. Famosa, a dire il vero, più per il nume protettore, Babbo Natale in persona, che per i risultati calcistici. La serie A è ancora un miraggio per l’Fc Santa Claus, cioè la «Babbo Natale Football Club», nonostante, si presume, molti tifosi ...

Natale - anche i robot fanno festa sotto l'albero. Video - : Dalla Pal robotics in Spagna al Grasp Lab, in Pennsylvania, gli androidi sviluppati da alcuni dei centri principali di robotica al mondo festeggiano tra musica e brindisi

Un Natale sotto zero in casette per il mare. Le speranze congelate dei terremotati del centro Italia : C'è la neve sui tetti e c'è il ghiaccio lungo le strade. Nelle zone terremotate è arrivato il secondo Natale dal sisma e tuttavia gli abitanti si sentono come precipitati in un villaggio estivo. Di quelli con casette leggere. Qui invece siamo a meno 8 gradi e in certe contrade si arriverà nei prossimi giorni a meno 15. "Hanno costruito le casette per il mare", dice Federica, della frazione di Sommati, a due passi da ...

Natale - libri sotto l’albero? Alcuni suggerimenti per tutti : Puntuale come Una Poltrona per Due, eccoci al consueto appuntamento coi consigli di Natale, garanzia (spero) di gradimento e originalità. Partirei dalle atmosfere naturali proposte da L’Ippocampo che, con due novità, si piazza in pole position per risolvere la questione del regalo elegante, perfetto per tutti gli adulti. Con Giardino d’Inverno tornano gli scatti di Cedric Pollet, fotografo botanico e paesaggista francese, che col ...

Natale - vendite avanti tutta : sotto l'albero dei biellesi il dono è hi-tech : ... seguiti da biglietti e abbonamenti per assistere a proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali. C'è poi chi sceglie di regalare emozioni, e soprattutto relax allo stato puro. 'sotto Natale ...

Natale : i consigli dell’esperta per giocattoli sicuri sotto l’albero : La carta d’identità del giocattolo sicuro? Viene tracciata da Elena Fontana, esperta di prodotti di consumo di TÜV Italia, ente di certificazione, ispezione, testing e formazione. Cinque i consigli che indicano le caratteristiche principali per capire quanto siano davvero sicuri i giocattoli in commercio, in accordo con la Direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE. PROPRIETA’ FISICHE E MECCANICHE – I ...

Natale - vivere con l’epilessia : sotto l’albero un docufilm per riflettere : Gli auguri di buon Natale e uno spunto per riflettere, pensando a chi convive ogni giorno con una malattia come l’epilessia. La Fondazione Epilessia Lice onlus ha scelto proprio il 25 dicembre condividere, in prima visione sui social (alle 12), il docufilm ‘Dissonanze’. Un titolo scelto perché, in musica, la dissonanza è un effetto che genera disarmonia così come nella vita reale alcune malattie possono rompere l’armonia. ...

Natale 2017 - tutti i pancioni sotto l’albero : Cioccolata calda, canzoni natalizie e un pancione da accarezzare. Molte star ricorderanno questo Natale come quello dell’attesa. A cominciare da Chiara Ferragni, 30 anni. Il «pancino Leoncino», come lo chiama l’influencer, sta crescendo ogni giorno di più. E (quasi) papà Fedez lo celebra ogni giorno. LEGGI ANCHEFedez e il dietro le quinte della proposta di nozze a Chiara Ferragni Primo Natale con il pancione anche per la campionessa ...