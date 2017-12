Natale in Siria | tanti abeti come simbolo di pace

Cristiani e musulmani uniti nella speranza. È il Natale dei siriani : Da Damasco a Homs, spuntano gli alberi improvvisati e le luminarie riciclate tra le macerie per mandare un messaggio al mondo: noi ci siamo ancora, Cristiani e musulmani. uniti dal desiderio di ...

Fiumicino - i passeggeri costruiranno un albero di Natale in Lego per aiutare i bambini della Siria : (Teleborsa) - Un albero di Natale alto più di tre metri e che, da oggi fino all'Epifania, potrà essere realizzato dai passeggeri dell'aeroporto Leonardo Da Vinci con oltre 20.000 mattoncini Lego. Per ...

Germania - rilasciati i sei siriani sospettati di voler colpire un mercatino di Natale : Sono stati tutti rilasciati i sei rifugiati siriani arrestati martedì scorso in Germania con l’accusa di essere legati all’Isis e di voler preparare un attentato con “armi ed esplosivo”. L’obiettivo, secondo le indiscrezioni circolate sui media locali, sarebbe stato il mercatino di Natale della città tedesca di Essen. Uno scenario inquietante, a meno di un anno dall’anniversario della ...

