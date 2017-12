: RT @fabiogui64: "Tutti abbiamo bisogno di un #Natale vero,perché siamo tutti uomini dell'attesa,cercatori di #futuro,come quei pastori che… - stefaniamassim2 : RT @fabiogui64: "Tutti abbiamo bisogno di un #Natale vero,perché siamo tutti uomini dell'attesa,cercatori di #futuro,come quei pastori che… - OptiMagazine : Natale decisivo per il #jailbreak iOS 11: istruzioni, versioni supportate e modelli… - LuigiaFio : RT @fabiogui64: "Tutti abbiamo bisogno di un #Natale vero,perché siamo tutti uomini dell'attesa,cercatori di #futuro,come quei pastori che… - StefPir : RT @fabiogui64: "Tutti abbiamo bisogno di un #Natale vero,perché siamo tutti uomini dell'attesa,cercatori di #futuro,come quei pastori che… - PaolaStarocci : RT @fabiogui64: "Tutti abbiamo bisogno di un #Natale vero,perché siamo tutti uomini dell'attesa,cercatori di #futuro,come quei pastori che… -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Arriva proprio nel periodo natalizio una svolta tutto sommato inaspettata per coloro che erano ansiosi di mettere le mani suliOS 11. A distanza di una settimana dal nostro ultimo punto della situazione, infatti, dobbiamo registrare alcune importanti novità che arrivano da uno sviluppatore del calibro di Jonathan Levin, il quale nelle ultime ore ha messo a disposizione di tutti LiberiOS. Si tratta di un tool semi-tethered, ragion per cui leodierne dovranno essere eseguite ad ogni avvio del device.Dal punto di vista della compatibilità, il nuovoiOS 11 sarà installabile fino acome iPhone SE, iPhone 5S sul fronte dei melafonini, mentre in quello dei tablet arriveremo all'iPad mini 2. I sistemi operativi supportati sono iOS 11, iOS 11.0.1, iOS 11.0.2, iOS 11.0.3, iOS 11.1, iOS 11.1.1, iOS 11.1.2, mentre al momento non abbiamo informazioni sui ...