Natale a Roma | gli appuntamenti da non perdere fino al 7 gennaio

Spelacchio - tagliato diventerà una casetta per mamme. La seconda vita dell'albero di Natale di Roma : Con il legname si realizzerà in Trentino la casetta "Baby little home" che poi verrà donata all'amministrazione capitolina

Spelacchio - Anac interviene su costi e affidamento dell’albero di Natale di Roma : Ora anche l’Anac si occupa di Spelacchio, l’albero di Natale allestito dal Campidoglio a piazza Venezia. Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione, il Comune di Roma ha affidato il servizio grosso modo alla stessa cifra per la quale nel 2015 allestì due abeti. Inoltre nel corso degli ultimi tre anni il servizio di trasporto, posizionamento e rimozione dell’abete è stato sempre affidato alla stessa ditta, senza rispettare il ...

Spelacchio - la nuova vita dell’albero di Natale di Roma : gadget e baby home : Criticato, deriso, umiliato e in poco tempo diventato anche paradigma del nostro paese. Ma l’abete rosso della Val di Fiemme – battezzato Spelacchio – alla fine ha conquistato un posto nel cuore dei Romani che mai nessun suo simile aveva trovato finora. Ieri era iniziata la sua rimozione, ma poi è stata interrotta e gli operatori hanno rimontato i ponteggi per risistemare le luminarie al loro posto, perché il Comune di Roma non ...

Raggi dice che l’albero di Natale di Roma tornerà «a nuova vita» : Il suo legno verrà utilizzato per farne dei «gadget» e «una casetta di legno con fasciatoio per le mamme» The post Raggi dice che l’albero di Natale di Roma tornerà «a nuova vita» appeared first on Il Post.

Nuova vita per Spelacchio : l'albero di Natale di Roma diventa un gadget : Per questo, non limitiamoci a fare di Spelacchio solo il simbolo delle feste, facciamo di più, eleviamolo a simbolo di un'economia circolare sempre più necessaria per il futuro di Roma e delle nuove ...

Addio Spelacchio : rimosso l'albero di Natale di Roma : Nella mattinata di martedì 9 gennaio sono iniziare le operazioni per rimuovere Spelacchio, l'albero di Natale morto star delle festività natalizie Romane. Rimossi gli addobbi, l'...

Roma - Spelacchio se ne va sotto la pioggia. Via alla rimozione dell’albero di Natale più sbeffeggiato : Lavorano da questa mattina presto gli operai del comune di Roma per rimuovere “Spelacchio”, l’albero di Natale che tanto ha fatto discutere sotto le festività per la sua agonia. Già rimosse diverse palle e la stella issata sulla punta, nel pomeriggio invece verranno tolte le luci. Una volta sgomberato completamente, anche l’albero verrà portato via, in serata o al più tardi domani in mattinata. L'articolo Roma, ...

Roma. Raccolta abeti naturali di Natale nei centri Ama : Terminate le feste è ora possibile consegnare gli abeti natalizi presso i 14 centri di Raccolta dell’Azienda capitolina per l’ambiente, aperti tutti i giorni nei Municipi di Roma. La Raccolta straordinaria gratuita di alberi di Natale naturali, giunta alla sua…Continua a leggere →

Spelacchio - Roma saluta l'albero di Natale delle polemiche : Domenica 7 gennaio è stato l'ultimo giorno per Spelacchio, l'albero di Natale di piazza Venezia. L'abete ormai famoso anche il giorno dopo l'Epifania è stato acceso, ma presto dovrebbe essere smantellato. Già domenica intorno all'albero erano al lavoro alcuni operai che hanno tolto i tanti bigliettini lasciati da Romani e turisti."l'albero dovrebbe essere tolto questa notte - ha spiegato uno degli operai - Una volta ...

Roma - Ama-carabinieri forestale : al via raccolta abeti di Natale : Roma, 6 gen. (askanews) Terminate le festività a Roma è possibile fare un regalo all'ambiente donando nuovamente alla natura un abete di Natale: arriva alla tredicesima edizione la raccolta ...

Roma - Meloni : capitale prima mèta per turisti a Natale : Roma, 28 dic. (askanews) 'prima in classifica fra le città italiane più gettonate dagli stranieri che hanno scelto di trascorrere le vacanze natalizie in Italia, Roma potenzia il trend positivo del ...

Turismo Natale. Meloni : “E’ Roma la meta preferita” : Politica Roma – Turismo, vacanze natalizie. Meloni: “E’ Roma la meta preferita dagli stranieri che scelgono l’Italia”, Assessore: “Ottime previsioni per l’industria vacanziera Romana a... L'articolo Turismo Natale. Meloni: “E’ Roma la meta preferita” su Roma Daily News.

Un Natale in tenda per sessantasei famiglie nel centro di Roma : A due passi da piazza Venezia, nel cuore di Roma, sessantasei famiglie vivono da quattro mesi nelle tende sotto al porticato della basilica di Santi Apostoli. Leggi

Natale a Roma - gli appuntamenti da non perdere fino al 7 gennaio : Natale a Roma, gli appuntamenti da non perdere fino al 7 gennaio The post Natale a Roma, gli appuntamenti da non perdere fino al 7 gennaio appeared first on PinkRoma.