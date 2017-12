Napoli | sogno Carrasco già a gennaio | Simeone dà il via libera

Hamsik : “Orgoglioso di quanto fatto a Napoli. Sogno lo scudetto” : Marek Hamsik sta attraversando un periodo di forma non esaltante. Il gol, che lo porterebbe in vetta alla classifica all-time dei goleador del Napoli insieme a Diego Armando Maradona, non arriva e pare pesare sulle prestazioni dello slovacco. Il capitano azzurro ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de “La Repubblica”, parlando anche del suo digiuno in zona […] L'articolo Hamsik: “Orgoglioso di quanto fatto a ...

I dirigenti della società partenopea continua il pressing su Sime Vrsaljko per il calciomercato Napoli di gennaio. Il terzino croato, fermo ai box per lunghi mesi a causa di un infortunio, è tornato in campo dal primo minuto nell'ultima sfida di campionato contro il Betis complicando così il suo passaggio in maglia azzurra. Diego Pablo Simeone, tecnico

Napoli - Jorginho : 'Sogno lo scudetto ogni sera' : Napoli - 'Il Napoli sta bene anche se sembra in un momento di difficoltà ma siamo sulla strada giusta per tornare a fare punti' . Intervistato da Tv Luna, Jorginho si lascia scivolare addosso le ...

Maurizio Sarri non può rinunciare a lui, così come il Napoli in generale non può fare a meno dei suoi polmoni d'acciaio e le sue gambe infaticabili: trattasi di José Maria Callejon, il numero 7 degli azzurri che non viene mai risparmiato dall'allenatore. Lo spagnolo ex Real Madrid ha rilasciato un'intervista sulle pagine del "Corriere dello Sport", parlando a 360

Napoli - svelato il sogno di Sarri per l'attacco : Secondo quanto raccontato su Sky Sport , un pallino del Napoli come esterno offensivo è Denis Suarez . Sarri stravede per lui e lo vorrebbe, ma ad oggi è un'operazione decisamente difficile.

Il premio Napoli a Cesare Moreno : 'C'è ancora bisogno di tanti maestri di strada' : 'La cultura non può dimenticare il mondo delle periferie e chi si impegna quotidianamente contro la triste rassegnazione imperante - dice il presidente della Fondazione, Ciruzzi - L'impegno dell'...

Zielinski – "Quella contro la Juve sarà una partita bella e divertente e speriamo di vincere. Sarà una sfida speciale però noi stiamo vivendo questa attesa come le altre volte: vogliamo dare tutto e vincere per avvicinarci ai nostri

Zielinski : 'Napoli - batti la Juventus per avvicinare il sogno' : TORINO - ' Quella contro la Juve sarà una partita bella e divertente, speriamo di vincere. Sarà una sfida speciale, però noi stiamo vivendo quest'attesa come le altre volte: vogliamo dare tutto e ...

Al Bologna Simone Verdi è definitivamente esploso. L'attaccante sta trascinando i rossoblù con prestazioni convincenti che hanno già attirato l'attenzione di alcune big. Intervenuto alla 'Domentica Sportiva', l'ex Empoli ha dichiarato: "L'esperienza in Spagna è stata sicuramente positiva, così come lo sono state anche le esperienze di Carpi e Empoli. Sono esploso tardi? Le cose migliori le ho fatte vedere al

Napoli - Hamsik : "Lo scudetto è il mio sogno più grande" : ...

Tris Napoli - il sogno è vivo : Crederci fino alla fine. Il sogno Champions è ancora vivo. Il Napoli travolge 3-0 lo Shakhtar al San Paolo e può continuare a sognare gli ottavi di Champions. Dopo un primo tempo in stallo, gli uomini ...

Champions - Napoli-Shakhtar 3-0 : il sogno continua : La squadra di Sarri stende lo Shakhtar Donetsk con tre reti nella ripresa (Insigne, Zielinski, Mertens). Man.City-Feyenoord 1-0