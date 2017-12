Motomondiale | Calendario Mondiale 2018 | tutte le date ed il programma 19 GP per le

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Ildelè già stato svelato e si conoscono tutti gli appuntamenti della prossima stagione che inizierà tra pochi mesi. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da marzo a novembre. Si inizierà come da tradizione in Qatar e si concluderà a Valencia con le novità della Thailandia. Ilè davvero fittissimo con le gare che si svilupperanno dal 18 marzo al 18 novembre: Marc Marquez, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo si sfideranno per il titolo iridato. Confermate le due gare in Italia inal Mugello il 3 giugno e a Misano il 9 settembre. Si incomincia dal Qatar, poi si rimane fuori dall’Europa anche per le prove in Argentina e negli USA prima di tornare nel Vecchio Continente con la ...