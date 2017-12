Montella subito in panchina | ecco la nuova destinazione dopo l’esonero dal Milan

Milan - quanto deve durare ancora questa vergogna? Via Montella - subito! : ancora una prestazione deludente in casa Milan, solo un pareggio per la squadra di Vincenzo Montella che non è andata oltre lo 0-0 sul campo dell’Aek Atene. Primi 60 minuti sconcertanti per il club rossonero, piccola reazione nel finale che però non è servita a conquistare la vittoria. Il Milan continua a guidare la classifica del girone e ancora non è sicuro della qualificazione ma a preoccupare è il gioco della squadra. Tra campionato ed ...