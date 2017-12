Modalità provvisoria macOS | come entrare e uscire

Modalità provvisoria Windows : come entrare e uscire : La Modalità provvisoria Windows è una particolare Modalità diagnostica di funzionamento del sistema operativo. Quando un PC viene avviato in Modalità provvisoria quasi tutti i driver delle periferiche, i programmi di autoavvio e altre funzionalità non vengono avviate. Questa Modalità ci consente di rimuovere alcune applicazioni infette che talvolta non sono eliminabili con il sistema operativo in Modalità normale. Inoltre ci consente di ...

Modalità provvisoria iPhone e iPad : come entrare e uscire : La Modalità provvisoria è un tipo di Modalità del sistema operativo in cui non vengono avviati alcuni driver e alcuni programmi di autoavvio. Alle volte, grazie ad essa, riusciamo a risolvere dei problemi hardware o software. La Modalità provvisoria iPhone e iPad prende il nome di Modalità DFU. È possibile avviare il dispositivo in DFU solamente se è collegato al PC con iTunes. Inoltre si tratta di una procedura più complessa e rischiosa ...