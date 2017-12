Milano Al Beccaria diciassettenne tenta di impiccarsi con le lenzuola

Cgil : _17enne tenta suicidio al carcere minorile Beccaria a Milano : Milano , 27 dic. (askanews) 'Oggi un ragazzo diciasettenne nigeriano, condannato per piccoli reati, ha tenta to di impiccarsi nell'istituto penale minorile 'Cesare Beccaria ' di Milano : ha problemi di ...

Milano. Scassina distributore automatico : a 15 anni finisce nel Cpa del Beccaria : Una bravata pagata a caro prezzo da un ragazzo incensurato, un milanese di 15 anni che è stato arrestato dai Carabinieri per furto aggravato in concorso. Il minorenne in via Valsesia ha rubato 6 lattine di Coca cola dalle macchinette…Continua a leggere →