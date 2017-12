Milan | Yonghong Li atterrato alle 8 30 a Milano Han Li | Siamo qui e resteremo

Milan - Yonghong Li è sbarcato in Italia : stasera sarà in tribuna a San Siro - possibile vertice con la dirigenza : Il grande giorno del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter è arrivato. In palio c’è il pass per le semifinali. Entrambe le squadre arrivano da due sconfitte ma chi sta affrontando una crisi più pronfonda è sicuramente il Milan. In tribuna questa sera ci sarà anche il patron dei rossoneri Yonghong Li, sbarcato in mattinata alla Malpensa. Dopo la partita, quasi sicuramente, Li farà un punto della situazione con la dirigenza sul momento ...

Milan - riecco Yonghong Li : 'Ho fiducia in voi' : Il presidente del Milan Yonghong Li ha inviato una lettera ai dipendenti del club: "Nonostante vi sia spesso una grande distanza che ci separa, io sono sempre al vostro fianco, sempre a lottare ...

Milan - Yonghong Li : 'Onoriamo la maglia. Tutti lavorino assieme per raggiungere i risultati e tornare grandi' : Nel periodo più tragico del Milan, si fa sentire il presidente Yonghong Li . Lo fa con una rara lettera aperta, in cui premette: 'In occasione di queste festività, vorrei innanzitutto ringraziare ...

Yonghong Li ai dipendenti del Milan : «Sono al vostro fianco - supereremo ogni ostacolo» : In attesa di tornare domani a San Siro, dopo quattro mesi, il presidente del Milan ha inviato una messaggio alla squadra e ai dipendenti, L'articolo Yonghong Li ai dipendenti del Milan: «Sono al vostro fianco, supereremo ogni ostacolo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Li Yonghong torna a San Siro per derby : MilanO - Il presidente del Milan , Li Yonghong , si prepara a tornare a San Siro quattro mesi dopo l'ultima volta. Come apprende l'ANSA, infatti, il proprietario cinese è atteso domani sera allo ...

Milan - (finalmente) parla Yonghong Li : “torneremo grandi” : Yonghong Li dopo un lungo silenzio è tornato a parlare del suo Milan. Nessun accenno alle questioni societarie, ma soltanto un messaggio di auguri in queste festività ed alcuni auspici per i prossimi mesi. Di certo l’inizio della sua esperienza rossonera non è stato eccelso e la speranza dei tifosi è che questo trend possa cambiare ben presto. Ecco il messaggio di Yonghong Li ai supporters del Milan ma anche a tutti i dipendenti ...

L'urlo di Yonghong Li - il presidente rossonero : "Fozza Milan!" : "Fozza Milan!" Sicuro di sé, deciso e con una pronuncia quasi impeccabile, il presidente rossonero Yonghong Li termina così il proprio intervento prima dell'inizio della conferenza stampa per ...

Milan - Uefa dice no : bocciato il voluntary agreement. “Troppe incertezze su debito e garanzie finanziarie di Yonghong Li” : La richiesta di voluntary agreement del Milan non è stata accettata dall’Uefa. Crescono quindi i dubbi sulla figura di Yonghong Li e contemporaneamente aumentano le possibilità che la società venga sottoposta a pesanti limitazioni in sede di mercato. Nyon ha ufficializzato la decisione, già trapelata negli scorsi giorni, di non concludere l’accordo sui conti del club rossonero, presentati dall’amministratore delegato Marco ...

Elliott ragiona sul futuro del Milan : le mosse di Singer jr per il dopo Yonghong Li : Il figlio del fondatore del fondo Elliott avrebbe un piano per il futuro del Milan e pensa già a un nuovo management. L'articolo Elliott ragiona sul futuro del Milan: le mosse di Singer jr per il dopo Yonghong Li è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Yonghong Li ha respinto due compratori. Priorità al rifinanziamento : Uno di questi è Roberto Poli , ex Eni, in rappresentanza di potenziali acquirenti che sono ben lontani dal mondo Fininvest (non intenzionata a rientrare nel club. Yonghong Li ha detto no alla ...

Milan cinese - ecco i tre motivi per cui l'Uefa boccerà Yonghong Li : La Legge di Murphy dice che se qualcosa può andar male, allora andrà male di sicuro. Un assioma, per certi versi ironico, che calza a pennello con il nuovo progetto imprenditoriale che riguarda il ...

Questo Milan è un fuoco di paglia : ennesima batosta per Yonghong Li - Elliott pronto a subentrare! : Questo Milan è un fuoco di paglia. Le prime avvisaglie si son viste già dopo pochi mesi dall’insediamento della nuova società di Yonghong Li e giorno dopo giorno le incertezze crescevano sempre più sino a diventare inquietanti realtà. L’Uefa ha bocciato il voluntary agreement proposto dal club rossonero in tema di Financial Fair Play, una vera e propria mazzata per la società che ha lasciato incredulo Fassone, ma solo ...

Milan. La Uefa non crede alla potenzialità del mercato cinese di Li Yonghong : La credibilità del Milan cinese è stata messa in dubbio non solo dai risultati deludenti in Serie A, ma anche da Nyon. E’ pesante la bocciatura del voluntary agreement presentato dal Milan. La proposta di Li Yonghong per rientrare nei parametri…Continua a leggere →

Milan - Li Yonghong - il closing - Elliott : tutte le tappe della vicenda : Dal closing annunciato più volte al no della Uefa sul Voluntary Agreement. Ricostruiamo qui le tappe principali del nuovo Milan targato cinese: Il presidente del Milan Li Yonghong. IL COLPO DI LI ...