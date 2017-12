Milan | vittoria nel derby per uscire dalla crisi | Gattuso vuole una svolta

DIRETTA/ Olimpia Milano Brescia (risultato finale 74-71) streaming video e tv : vittoria in rimonta per l'Ea7! : DIRETTA Olimpia Milano Brescia info streaming video e tv, orario, risultato live. Grande derby lombardo al Forum nella 12^ giornata della Serie A di basket (oggi 26 dicembre)(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 13:59:00 GMT)

LIVE Olimpia Milano-Baskonia - Eurolega 2018 in DIRETTA : l’Olimpia rischia grosso nel finale ma la spunta! Vittoria ritrovata! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia, 13esima giornata dell’Eurolega 2017-2018. Serve una scossa all’Armani Exchange, a secco di vittorie da quattro turni. La squadra di Simone Pianigiani è reduce da quattro sconfitte consecutive e giace sul fondo della classifica con sole 3 vittorie in 12 partite. Troppo poco per una Milano che punta ai playoff. Il mese di dicembre può essere decisivo in questo senso: ...

Basket - Eurolega : Milano-Vitoria - vittoria biancorossa a 1 - 95 : ROMA - I precedenti dicono Milano, ma i risultati ottenuti finora lanciano il Baskonia Vitoria, prossimo avversario delle Scarpette Rosse in Eurolega. Si gioca questa sera al Mediolanum Forum: in casa,...

Basket - Eurolega 2017-2018 : al Forum arriva il Baskonia e l’Olimpia Milano vuole ritrovare la vittoria : Si avvicina il Natale, ma sarà una settimana assolutamente non di vacanza per l’Olimpia Milano. La squadra si coach Simone Pianigiani sarà infatti impegnata nel terzo doppio turno stagionale dell’Eurolega. Questa sera la sfida casalinga al Baskonia e poi venerdì la trasferta contro l’Unicaja Malaga. Una tre giorni assolutamente decisiva per le ambizioni future della formazione milanese, che attualmente è relegata ...

Verona-Milan in tv - dove vedere la diretta alle 12.30 : Gattuso cerca la terza vittoria di fila : E su Premium Sport HD alle ore 12.30, Telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Andrea Agostinelli. Telecronaca tifoso: Carlo Pallegatti. Bordo campo: Angiolo Radice, Enrico Cerruti. Per ...

Milan - seconda vittoria consecutiva per Gattuso : obiettivo Coppa Italia per centrare l'Europa : ... prima di concentrarsi sulla vittoria contro il Verona: "Donnarumma poco sereno? E' un ragazzo di 19 anni e io posso solo ringraziarlo, Gigio è il portiere più forte al mondo per l'età che ha, si ...

S. Siro contro Donnarumma Milan - vittoria senza sorriso : Coppa Italia, battuto il Verona: ora il derby Contestato il portiere ormai verso l'addio Il Milan batte il Verona 3-0 e va ai quarti di Coppa Italia con il caso Donnarumma e l'Uefa da gestire. A ...

Milan : una vittoria e un buon sorteggio per ritrovare ottimismo : Milano, 11 dicembre 2017 - Uscire dal caos per il Milan non era affatto facile, soprattutto dopo il pareggio di Benevento e la sconfitta in Croazia in Europa League. In momenti di simili difficoltà si ...

Il Milan si rialza con il Bologna : 2-1 e prima vittoria di Gattuso : Gennaro Gattuso ottiene la sua prima vittoria da allenatore del Milan. I rossoneri, infatti, sotto la neve e con molta sofferenza ha battuto 2-1 il Bologna del grande ex Roberto Donadoni. A risolvere la partita per il Diavolo ci ha pensato la doppietta di Bonaventura, con una rete per tempo. Dell'ex Simone Verdi, su assist dell'altro ex Destro, il gol del momentaneo pareggio degli ospiti. Con questo successo il Milan sale a quota 24 ...

LIVE Milan-Bologna - Serie A in DIRETTA : i rossoneri per uscire dalla crisi - Gattuso cerca la prima vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Bologna, match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2017-2018. A San Siro i rossoneri vogliono tornare al successo, Gattuso cerca la prima ...

Milan-Bologna in tv - dove vedere la diretta : Gattuso cerca ancora la prima vittoria : Milan-Bologna in diretta tv e streaming Milan-Bologna in diretta su Premium Sport HD alle ore 20.45, Telecronaca: Ricky Buscaglia. Commento tecnico: Roberto Cravero. Telecronaca tifoso: Carlo ...