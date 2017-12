Milan | Montella vicino al Siviglia? Ecco i nomi se salta Gattuso

Milan - in Spagna sicuri : il Siviglia sulle tracce di Montella : Milan, in Spagna sicuri: il Siviglia sulle tracce di Montella Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, IN Spagna sicuri: IL Siviglia sulle tracce DI Montella – Dopo essere stato sollevato dall’incarico di allenatore del Milan, Vincenzo Montella potrebbe presto trovare una nuova panchina. Secondo quanto filtra dai media spagnoli, il Siviglia ...

Milan richiama Montella?/ Gattuso verso esonero - c'è l'ultimatum : ecco quando può saltare la panchina : Milan richiama Montella? Gattuso verso esonero, c'è l'ultimatum: ecco quando può saltare la panchina. Le ultime notizie sulla crisi della squadra rossonero e gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 12:41:00 GMT)

Milan - Gattuso via? Clamoroso retroscena - ecco perchè Montella può tornare : Clamoroso in casa Milan, i rossoneri pensano al ritorno di Montella: ecco perché l'Aeroplanino può prendere il posto di Gattuso LaPresse/Spada Al peggio sembra proprio non esserci fine, almeno in casa ...

Milan - che caduta di stile : flop a Verona - la società dà ancora la colpa a Montella : Incredibile ma vero, all’improvviso torna a far parlare di sè Vincenzo Montella in chiave Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera infatti, la società sarebbe convinta che dietro la crisi della squadra ci siamo problemi fisici ancora addebitabili alla preparazione atletica della gestione Montella. Ma come, a distanza di 3 settimane dall’esonero ancora “pesa” la preparazione atletica messa in atto da ...

Milan - Calabria - la stoccata a Montella è... involontaria : 'con Gattuso allenamenti mai visti - ecco cos'è cambiato' : ' Non deve essere stato facile nè bello per lui, ha 18 anni ed è già tra i portieri più forti del mondo, ma ha anche tutte le qualità per uscire da questo brutto momento, è un professionista sia ...

Milan - Suso ontro Montella "Poca intensità negli allenamenti" : Finalmente per il nuovo Milan guidata da Rino Gattuso è arrivata la prima vittoria. I tre punti tanto agognati sono il frutto di una prestazione più che positiva contro il Bologna. Parole dolci per ...

Milan - Fassone : "Giocatori sgonfi con Montella. Obiettivo? Europa League" : Marco Fassone , amministratore delegato del Milan, ai microfoni di Radio Anch'Io Sport ha parlato del futuo prossimo della squadra di Gattuso: 'Mi aspetto che il mese di dicembre sia ancora ...

Milan - quello strano 'no - grazie' di Gattuso a Montella... : Secondo quanto svelato da Sky Sport , Gennaro Gattuso si sta prendendo il Milan ma prima ancora era stato molto rispettoso verso Vincenzo Montella. 'No, grazie', la sua risposta quando l'ormai ex allenatore lo ha invitato più ...

Milan - Gattuso svela : “Ecco cosa voglio rispetto a Montella. Io in tensione? Lo sono anche contro mio figlio…” : Buona la seconda per Gattuso. Il Milan vince a San Siro con il Bologna. Al termine del match, il tecnico rossonero è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Dobbiamo migliorare sull’aspetto difensivo: la coperta è ancora corta. Ringrazio i ragazzi per quello che mi stanno dando. Mi tengo la prestazione ma la strada è ancora lunga. Io sono sempre in tensione, anche quando gioco con mio figlio a calcio balilla, non so ...

Serie A - Milan Ufficiale : Esonerato Montella - al suo posto Gattuso : Nel day after del deludente pareggio casalingo a reti inviolate con il Torino, il Milan ha deciso di esonerare Vincenzo Montella, affidando The post Serie A, Milan Ufficiale: Esonerato Montella, al suo posto Gattuso appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Retroscena Milan : Fassone ammette 2 errori e Gattuso critica Montella - è caos Video : Non c'è pace in casa #Milan. I rossoneri sono alle prese con l'adattamento alla nuova gestione tecnica [Video] guidata da Gennaro #Gattuso dopo l'esonero inaspettato di Vincenzo Montella. La squadra continua a stentare in campo e sicuramente i demeriti non sono di Ringhio che finora ha avuto poco tempo per lavorare ma è evidente che la societa' si ponga delle domande. La stagione del Milan è quasi compromessa e solo il neo allenatore può salvare ...

Milan - Gattuso e quelle parole critiche verso Montella : parole che, secondo la Gazzetta dello sport, che suonano come una vera e propria critica verso Vincenzo Montella. I dati, inconfutabili, confermano questa teoria: Fiorentina prima per chilometri ...

Milan - Gattuso riazzera tutto : bocciata la preparazione estiva di Montella : Milan, Gattuso riazzera tutto: bocciata la preparazione estiva di Montella Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Gattuso riazzera tutto – Il Milan è in una situazione complicata. Come se non bastasse, è arrivato il clamoroso pari di Benevento, con il gol del portiere Brignoli allo scadere. L’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina rossonera non ...

Montella ha lasciato un Milan che non corre : decisione drastica di Gattuso e Bonucci approva : Il Milan che Gattuso ha raccolto in eredità dall’esonerato Montella è un mezzo ‘disastro’. Non tanto per la posizione in classifica, questa è una conseguenza, ma per i chilometri percorsi. La compagine rossonera, infatti, secondo i dati raccolti dalla Lega Calcio, è penultima nella graduatoria delle squadre di Serie A, peggio ha fatto solo il Torino. Un fatto sottolineato anche dallo stesso Gattuso a ‘Milan Tv’: ...