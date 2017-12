Milan | Mancini vorrebbe tornare in Italia | sempre calda la pista rossonera

: Torna di moda la pista #Mancini: #Fassone lo vuole al #Milan - MilanLiveIT : Torna di moda la pista #Mancini: #Fassone lo vuole al #Milan - FcInter1908it : GdS - Milan, idea Mancini per la panchina. L'ostacolo resta... - - Maria33759436 : Mancini torna a San Siro? E’ scontento allo Zenit, il Milan ci prova - iCMcalcio : La Gazzetta dello Sport- Il sogno di Fassone e Mirabelli per la panchina rossonera - carlomanzo : @Gazzetta_it Mancini mostra il dito medio ai tifosi del Milan -

Leggi la notizia su serieanews

(Di mercoledì 27 dicembre 2017)inlaSerie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...IN– Neanche il cambio di allenatore sembra aver giovato al, che vive uno dei periodi più neri della sua storia. Gattuso, come previsto, dovrebbe fungere esclusivamente da traghettatore fino al termine della stagione, a meno di clamorosi colpi di scena. Il ritorno di Montella non è escluso, ma …inlaSerie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...