Milan | Gigio Donnarumma al Psg | l' erede sarà Pepe Reina

Gigio Donnarumma - spuntano le lettere che sputtanano il Milan : Un autentico casino, che continua ad agitare le acque già molto mosse in cui naviga la barca Milan in queste settimane, tra batoste in campo e bastonate dalla Uefa circa il voluntary agreement legato ...

Napoli - De Laurentiis : "A Gigio pesa parare al Milan. Con Lavezzi feci così..." : "Donnarumma? Forse gli pesa di più parare nel Milan". Risponde così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ai microfoni di Radio 24 quando gli viene chiesto di esprimete il proprio parere sulla ...

De Laurentiis : 'Forse a Gigio pesa parare al Milan' : 'Come mi sarei comportato sul caso Donnarumma? Lo avrei saputo prima'. Cosi' il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parlando della situazione del giovane portiere milanista. 'Quando Lavezzi ...

Milan - Donnarumma via? Gigio ha già fatto la sua scelta : i dettagli : La grana relativa al futuro di Gigio Donnarumma è destinata a proseguire ancora a lungo. Negli ultimi giorni è scoppiato un nuovo caso dopo le (assurde) esternazioni di Raiola sulla presunta “violenza morale” subita dal portiere in estate al momento della firma sul rinnovo. Il 99 rossonero prima, durante e dopo il match di Coppa Italia vinto dal Milan contro il Verona è stato fischiato e insultato. Donnarumma però si è sfogato sui ...

Milan - caso Donnarumma : è Gigio che deve essere protagonista : "Lasciate stare Gigio. Il male è Raiola, lo showman". "Lasciate stare Gigio: il problema è Mirabelli in difficoltà". Su un punto sono d'accordo, l'agente e il ds. Lasciamo stare Gigio. Frase ...