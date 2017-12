Milan, Donnarumma out per derby e Fiorentina. Torna il 6 gennaio? (Di mercoledì 27 dicembre 2017) Gianluigi Donnarumma tolto dalla lista dei convocati per il derby a causa di un problema all'inguine. Al suo posto convocato Soncin. In porta gioca Storari. Gli esami a cui è stato sottoposto il ... Leggi la notizia su sport.sky (Di mercoledì 27 dicembre 2017) Gianluigitolto dalla lista dei convocati per ila causa di un problema all'inguine. Al suo posto convocato Soncin. In porta gioca Storari. Gli esami a cui è stato sottoposto il ...

Infortunio Donnarumma - out anche con la Fiorentina? Il comunicato del Milan : Infortunio Donnarumma – Il Milan dovrà fare a meno di Donnarumma per il derby di questa sera con l’Inter valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il portiere rossonero si è infortunato. Il club meneghino, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha diramato un comunicato in merito alle condizioni del numero 99 che potrebbe saltare anche la Fiorentina: “#ACMilan comunica che @gigiodonna1 ha effettuato questa ... – Ildovrà fare a meno diper il derby di questa sera con l’Inter valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il portiere rossonero si è infortunato. Il club meneghino, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha diramato unin merito alle condizioni del numero 99 che potrebbe saltarela Fiorentina: “#ACcomunica che @gigiodonna1 ha effettuato questa ...

