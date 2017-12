Milan | Donnarumma non ce la fa Con l' Inter titolare Storari

Milan-Inter Live - il derby di Coppa Italia in DIRETTA : orario d’inizio e come vederlo in tv. Le probabili formazioni. Donnarumma in dubbio : Oggi mercoledì 27 dicembre si gioca Milan-Inter, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018. Il derby della Madonnina mette in palio un posto in semifinale contro la Lazio, ieri vincitrice sulla Fiorentina: si preannuncia una partita spettacolare davanti ai quasi 60mila spettatori di San Siro, giocare durante le feste ha riportato tantissimi tifosi allo Stadio. Entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte cocenti in ...

Infortunio Donnarumma/ Problema all’inguine per il portiere del Milan : derby a rischio : Infortunio Donnarumma, Problema all’inguine per il portiere del Milan: derby a rischio. L’estremo difensore rossonero potrebbe dare forfeit per la gara di questa sera(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 10:52:00 GMT)

Milan - vigilia agitata per capire se Donnarumma andrà in campo : MilanO - vigilia del derby movimentata quella che ha visto coinvolto Gigio Donnarumma. Il portiere classe '99, nel corso della mattinata odierna, sosterrà un provino per stabilire se riuscirà o meno a ...

Gigio Donnarumma salta Milan-Inter di Coppa Italia? Il problema all'inguine : Nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter , che potrebbe essere l'ultima partita in panchina per Gennaro Gattuso , potrebbe non giocare Gigio Donnarumma . Secondo quanto si apprende, il portiere ...

Milan - Gigio Donnarumma al Psg : l'erede sarà Pepe Reina : Dopo la (grottesca) vicenda della richiesta di annullamento del contratto, il destino di Gigio Donnarumma - nonostante i suoi post sui social - è segnato: addio, Milan. Magari anche a gennaio (più ...

Milan - piccolo problema muscolare per Donnarumma. In vista dell'Inter... : Secondo quanto riportato da Sky Sport , Gigio Donnarumma ha subito un lieve problema all'inguine nel corso delle ultime sedute d'allenamento: nonostante il piccolo guaio fisico accusato, tuttavia, ci sono buone possibilità per il ...

Infortunio Donnarumma - problemi per il portiere del Milan : le ultime : Infortunio Donnarumma – Si avvicina la gara di Coppa Italia tra Milan ed Inter, una partita fondamentale soprattutto per la squadra rossonera. Gli uomini di Gattuso stanno infatti attraversando un momento difficilissimo e la panchina dell’allenatore rossonero già traballa, già dal derby il Milan deve svoltare. Nel frattempo secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ piccolo problema all’inguine per Donnarumma, il ...

Milan - Gattuso : 'Coi tifosi che contestano la palla pesa 200 kg! Su Donnarumma...' : Gattuso ha parlato a Rai Sport in vista del derby di Coppa Italia contro l'Inter. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Milan: 'Il primo obiettivo è riuscire a vincere, dare una gioia ai nostri tifosi, trovare ...

Milan - dubbi di Natale : Donnarumma e Biglia. Gattuso recupera Suso : Giornata di lavoro per i rossoneri dopo un Natale trascorso con l'umore non dei migliori. La squadra di Gattuso sta preparando il derby di Coppa Italia (si gioca martedì) con grande attenzione. Un ...

CALCIOMERCATO Milan/ News - ora sono i tifosi che vogliono la cessione di Donnarumma (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: nel mirino c'è il centrocampista Dembele. Attenzione alla concorrenza dell'Everton, pronto a soffiarlo ai meneghini.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 12:57:00 GMT)

Milan - la Gazzetta : 'Donnarumma soffre - quando leggono il nome del fratello...' : Secondo La Gazzetta dello Sport, il momento nero di Gigio Donnarumma con 5 gol presi nelle ultime 2 partite nasce anche dalla sua scarsa serenità visto il caso in piedi con il Milan. I tifosi lo attaccano, ma Gigio soffre ...

Milan - Donnarumma gol - ansie e tanti fischi sotto l'albero : Lo zaino che Gigio indossa sulla divisa sociale - come impone l'outfit dei giocatori - è abbastanza vistoso: nero con borchie dorate. Tutto ciò che finisce sulle spalle di Donnarumma è degno di nota: ...

Milan-Atalanta - fischi nei confronti di Antonio Donnarumma : ‘indifferenza’ su Bonucci : Si sta giocando la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Milan ed Atalanta che si stanno affrontando in una partita importante per la classifica. Si mettono male le cose per l’allenatore Gennaro Gattuso, Cristante porta in vantaggio la squadra di Gasperini, rossoneri chiamati alla reazione per evitare l’ennesima debacle. In settimana si è parlato tanto di Bonucci e del futuro del difensore che potrebbe essere lontano dai ...