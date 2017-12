Migranti | nuovo naufragio | in 373 sbarcano a Pozzallo

Il nuovo piano per i Migranti : custodi e assistenti a Pompei : Una “riforma dell’accoglienza”. Questo l’obiettivo finale che si pone il Viminale con il protocollo d’intesa firmato ieri a Napoli, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, dal ministro Marco Minniti, dall’Anci, dalla Prefettura di Napoli e da 265 sindaci della Campania. Lo scopo che si prefigge l’accordo è quello di dare attuazione al piano Anci-Ministero ...

Emergenza Migranti - nuovo strappo di Trump : gli Usa fuori dal patto Onu : L'amministrazione Trump ha una politica su migranti e rifugiati non compatibile con il patto e rivendica il diritto di decidere in piena autonomia criteri e logiche per consentire l'ingresso agli ...

Nuovo strappo di Trump : gli Usa fuori dal patto Onu sui Migranti : Il patto internazionale sui migranti e sui loro diritti (Global compact on migration), raggiunto alle Nazioni Unite nel settembre 2016, vede una pesante defezione: è quella degli Stati Uniti. La Casa Bianca, infatti, ha deciso di fare un passo indietro perché ritiene che la propria politica su migranti e rifugiati non sia compatibile con il patto. L'amministrazione Usa rivendica il diritto di decidere in piena autonomia criteri e logiche ...

Fvg - incontro Serracchiani-nuovo Prefetto Gorizia su Migranti : Trieste, 27 nov. (askanews) Regione Friuli Venezia Giulia e Prefettura di Gorizia auspicano che sia firmata quanto prima una convenzione tra il Comune di Gorizia, la direzione regionale dell'Ambiente ...

L’Italia abbandonata e la rivoluzione del paesologo Franco Arminio : “Nuovo umanesimo che coinvolga anche i Migranti” : Dal 23 novembre dell’anno seguente, il 1981, Franco Arminio è sempre tornato a trovarli. Lì, chiusi nei loro feretri, che gli “suggerivano” dei messaggi post mortem. Sono le vittime del terremoto dell’Irpinia del 1980, che ritornano ciclicamente alla memoria dello scrittore. La sua ultima fatica letteraria, ‘Cartoline dai morti‘ (Chiarelettere, 2017), viene presentata in anteprima nel giorno di ...

Merkel : "Andare di nuovo al voto" Chi vince e chi perde alle urne Migranti-ambiente-Ue : i nodi politici : "Le elezioni anticipate? Meglio della formazione di un Governo di minoranza". E' il pensiero del cancelliere tedesco Angela Merkel espresso al termine del fallimento delle trattative per la "coalizione Giamaica" in Germania tra Cdu, Csu, Liberali e Verdi. Per la Merkel "le elezioni anticipate sono un'opzione percorribile", mentre "un esecutivo di minoranza e' una strada da valutare molto attentamente" per un Paese "chiamato a fronteggiare ...

Migranti : il Brennero di nuovo sotto controllo : Alla frontiera i controlli sui treni merci saranno anche da parte Italiana , mentre fino ad ora le verifiche sui treni venivano effettuate solo in Austria. L'annuncio del ministro degli esteri ...

Migranti - nuovo naufragio : 5 morti e un disperso. Libia : ‘Sea Watch ha ostacolato salvataggi’. Ong : ‘Picchiavano i superstiti’ : Ancora un gommone che naufraga lasciando nel Mediterraneo vittime e dispersi. Dopo le 26 donne morte la settimana scorsa a bordo della nave militare spagnola Cantabria scbarcata a Salerno, questa volta i corpi sono cinque, tra loro c’è anche quello di un bambino. Una persona sarebbe dispersa. Il naufragio è avvenuto a 30 miglia a nord di Tripoli. Ma sull’accaduto è scambio di accuse tra la ong tedesca Sea Watch e la Marina tripolina. ...

Migranti - nuovo naufragio nel Mediterraneo cinque morti - tra cui un neonato - un altro bimbo disperso : Un altro naufragio nel Mediterraneo: cinque Migranti morti, tra i quali un neonato, un altro bambino disperso e un forte atto d'accusa di una Ong contro la Guardia costiera libica. La nuova tragedia ...

Parma - distrutto e incendiato il nuovo centro Migranti di Lesignano de’ Bagni : avrebbe dovuto ospitare 8 persone : Hanno devastato mobili e suppellettili, poi hanno appiccato il fuoco distruggendo l’ex caseificio appena ristrutturato e pronto a ricevere 8 richiedenti asilo. E adesso il progetto di accoglienza dovrà essere rimandato. È accaduto in una frazione di Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma. Tra appena una settimana la struttura – che una volta era una latteria – avrebbe aperto le porte ai migranti all’interno di ...

Migranti : nuovo sbarco a Salerno : Salerno, 4 NOV - Nella mattinata di domani arriverà al molo Manfredi di Salerno una nave spagnola con 400 persone a bordo, e con oltre venti salme. Dalle prime informazioni, pare che si stia cercando ...

Vincenzo Paglia - il probabile nuovo Vicario del Papa : 'I Migranti feconderanno l'Europa' : ... inchieste dalle quali uscì miracolosamente indenne, forse grazie al suo incarico alla Comunità di Sant'Egidio, luogo di carità e di diplomazia politica.