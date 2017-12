Michael Jackson | i tre figli Paris | Prince e Blanket insieme in una rarissima foto

MUSIC 2017 DI PAOLO BONOLIS/ Ospiti e diretta - Al Bano : "Quando portai in tribunale Michael Jackson" : MUSIC, anticipazioni e Ospiti ultima puntata 23 dicembre: Riki, Francesca Michielin, Massimo Ranieri, Luca Carboni, The Kolors, AlBano e Jonh Mc Enroe si raccontano a PAOLO BONOLIS.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 22:13:00 GMT)

Yari Carrisi e Al Bano a Music in The house of rising sun tra Michael Jackson e il ritiro dalle scene (video) : Yari Carrisi e Al Bano a Music aprono la serata con un grande classico. Si tratta di The house of rising sun, che hanno interpretato a due voci. Se l'artista di Cellino San Marco si è cimentato nella parte in italiano, il suo figlio maggiore ne ha invece portato una versione in inglese. Padre e figlio hanno aperto la serata dell'ultima puntata di Music con un emozionante duetto. Si ricordano anche i primi momenti di Yari e delle sue ...

Urban Myths : Hitler - l’arte e il tè di Bob Dylan e il Michael Jackson bianco : Adolf Hitler, le sue ambizioni artistiche e un suo amico dai capelli rossi e Bob Dylan che chiacchiera e beve del te` per un intero pomeriggio con un illustre sconosciuto: sono due dei protagonisti di Urban Myths, la serie prodotta da Sky Arts UK, in onda in prima visione assoluta e in esclusiva su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) da lunedì 18 dicembre alle 21.15. Urban Myths porta la firma di Ben Palmer (The Inbetweeners) e pone al ...

Michael Jackson - il compianto re del pop - continua a far parlare di sé : A otto anni dalla sua tragica scomparsa, Michael Jackson, il re del pop, torna ancora una volta a far parlare di sè. Dopo il primo progetto postumo, Michael, accusato di avere tracce contraffatte cantate da un imitatore, vi sono stati altri progetti come Bad 25, Xscape e album contenenti remix vari che hanno ricevuto un'accoglienza decisamente più positiva. La compilation A distanza di tre anni dall'ultimo album postumo contenente inediti, ecco ...

Michael Jackson : la giacca di Beat It venduta a 108mila dollari : "Thriller" ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e Rolling Stone lo inserisce al 20° posto nei 500 migliori album di tutti i tempi. Ma questi sono solo alcuni dei record dell'album ...

Thriller di Michael Jackson - l’album più venduto della storia compie 35 anni : ROMA – 35 anni e non sentirli. Spegne oggi le candeline Thriller di Michael Jackson. Un album diventato leggenda e che, ancora oggi, viene ascoltato quotidianamente anche dai più giovani. Con le sue oltre 100 milioni di copie Thriller è ufficialmente l’album più venduto della storia. Da quel 30 novembre 1982 sempre presente nelle classifiche di […] L'articolo Thriller di Michael Jackson, l’album più venduto della storia compie 35 anni ...

Michael Jackson - l’uscita di Thriller avvenne i 30 novembre 1982 : Era il 30 novembre 1982 quando Michael Jackson, il re del pop, pubblicò Thriller, l’album pop per antonomasia. Quel disco non fece altro che confermare la sua supremazia nel settore dato registrò vendite da record. Non aveva ancora lasciato i Jackson 5 quando iniziò la sua carriera da solista, ma il primo, Off the Wall, […] L'articolo Michael Jackson, l’uscita di Thriller avvenne i 30 novembre 1982 sembra essere il primo su ...

Thomas - da Amici ai primi live : «Senza Michael Jackson non sarei qui» : Un anno fa Thomas Bocchimpiani partecipava insieme ad altre migliaia di ragazzi ai casting di Amici di Maria De Filippi. Entrato a far parte del programma, è arrivato al Serale, ma non ha vinto. Anzi, non è neanche arrivato in finale. LEGGI ANCHEThomas: «Sarebbe stato bello continuare anche con Morgan» Oggi, mentre i casting di quel programma ricominciano, lui presenta i suoi live, a dimostrazione che il talento non guarda la classifica. Prima ...

TU SÌ QUE VALES 2017/ Esibizioni in diretta - penultima puntata : il Michael Jackson italiano (oggi 11 novembre) : Tu sì que VALES 2017, anticipazioni e ospiti 11 novembre: Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni accolgono i nuovi talenti, Massimo Giletti ospite della serata.(Pubblicato il Sat, 11 Nov 2017 23:30:00 GMT)

Paris Jackson lecca una finestra e si arrabbia con chi la definisce : “pazza come il padre Michael” : Paris Jackson ha già messo in chiaro che non adeguerà mai i suoi comportamenti a uno standard omologato o alle richieste di altre persone, e ha ribadito il concetto in un infuocatissimo tweet, pubblicato soprattutto per difendere l'immagine del padre Michael. I paparazzi hanno fotografato la star mentre lecca una finestra, durante un evento equestre a Melbourne. L'immagine è finita sui ...

Michael Jackson è la celebrità morta che guadagna di più : Ci sono delle star che sono ormai defunte da diversi anni che però continuano ad avere molti guadagni come se fossero ancora in vita. Tra queste quella che continua a ricevere più denaro è Michael Jakson che resta al top della classifica di Forbes con 75 milioni di dollari di guadagno all’anno. Il cantante è deceduto misteriosamente da 8 anni e continua ad essere stellare anche dopo la morte, dato che è entrato nel Guinnes dei Primati come ...

COREY FELDMAN DEI GOONIES/ Pedofilia a Hollywood : "Feci i nomi nel '93 ma erano impegnati con Michael Jackson" : COREY FELDMAN, ex attore dei GOONIES rompe il silenzio sulla presunta rete di pedofili a Hollywood: spunta il primo nome. Le dichiarazioni choc dell'attore, anche lui vittima di abusi.(Pubblicato il Sat, 04 Nov 2017 09:32:00 GMT)