Mattia Del Zotto e la tragica storia degl avvelenatori seriali

Mantova - chiesta larchiviazione dellindagine sul sindaco Mattia Palazzi : La Procura di Mantova ha chiesto giovedì l'archiviazione dell'indagine aperta nei confronti del sindaco di Mantova Mattia Palazzi per tentata concussione continuata. Lo ha comunicato "per una corretta ...

Mattia Del Zotto ricoverato in psichiatria : Mattia Del Zotto è stato trasferito dal carcere di Monza all'ospedale nel reparto di psichiatria. Il 27enne di Nova Milanese, reo confesso del triplice omicidio dei nonni paterni, Giovanni Battista e ...

Mattia Del ZOTTO/ Killer del tallio trasferito in psichiatria - intravista la premeditazione nelle sue azioni : MATTIA Del ZOTTO, il Killer del tallio traferito in un reparto di psichiatria per alcune valutazioni dopo il no del gip ad una perizia psichiatrica. Accusa punta su premeditazione.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 15:39:00 GMT)

Mattia Del Zotto : l'ombra di una setta misteriosa sui delitti del giovane Video : La nota rivista settimanale Giallo ha reso note alcune dichiarazioni da parte di don Luigi Caimi, parroco di Sant'Antonino. Il sacerdote ha detto la sua sul caso Mattia Del Zotto 27 anni, il giovane di Nova Milanese che ha ucciso con il #tallio alcuni dei suoi famigliari: Ora i genitori di Mattia si sentono in colpa - ha affermato - per non aver compreso la gravita' dei comportamenti del loro figlio. E' stato proprio don Luigi a celebrare i ...

Mattia Del Zotto : un'ossessione per gli 'impuri'' Video : Interrogato dagli inquirenti, Mattia Del Zotto 27 anni ha fatto con freddezza e impassibilita' alcune inquietanti affermazioni circa il suo menefreghismo riguardante le autorita' e la sua attuale situazione. Non riconosco la vostra autorita', non mi interessa nemmeno nominare un avvocato - ha detto - io mi difendo da solo, e da solo dico quello che so. Il serial killer è stato arrestato lo scorso 6 Dicembre presso la villa di via Fiume 12, a ...

Tallio - Mattia Del Zotto : negata la perizia sulla capacità di stare a giudizio. Video : Il gip del Tribunale di Monza, Federica Centonze, ha deciso: non si fara' la #perizia sulla capacita' di stare a giudizio a #Mattia Del Zotto. Del Zotto è balzato alle cronache per aver confessato di avere avvelenato con il #Tallio sette parenti e la badante dei nonni, riuscendo ad ucciderne tre. La richiesta di questa perizia era stata chiesta dall'avvocato del giovane, Silvia Letterio. Secondo il difensore infatti Mattia potrebbe non essere in ...

Mattia Del ZOTTO/ Killer del tallio : no alla perizia psichiatrica - "lucida mente criminale" (Quarto Grado) : MATTIA Del ZOTTO, il Killer del tallio: ecco come i nonni materni scampati alla morte hanno reagito alla notizia del nipote 27enne. Indagini sulla sua complessa personalità.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 20:53:00 GMT)

Il 19enne ravennate Mattia Strocchi è l'italiano dell'anno secondo il sondaggio Coop : Divisi in 6 categorie (sport, arte e cultura, tv e spettacolo, piccole imprese e start up, scienza e tecnologia, etica e sociale) sono stati sottoposti al campione 77 nomi. Mattia Strocchi supera ...

Quarto Grado - superospite Michelle Hunziker : si parla della strage di famiglia di Mattia Del Zotto : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Quarto Grado: anticipazioni puntata di oggi 15 dicembre In studio, un ospite davvero ...

Uomini e Donne : Mattia Marciano e Vittoria di nuovo nel mirino del pubblico Video : La neocoppia formata da #Mattia Marciano e Vittoria Deganello, nata nello studio di Uomini e Donne di #Maria De Filippi, ha scatenato le accuse dal pubblico da casa. La coppia è nata proprio da diverse polemiche iniziate in studio, scopriamo perchè. Business per la neo-coppia? Mattia Marciano,dopo l'esperienza da corteggiatore di Desireè Popper, viene invitato a sedersi sul podio dei vincitori. A Settembre Mattia partecipa nuovamente a Uomini e ...

Uomini e Donne : Mattia Marciano e Vittoria di nuovo nel mirino del pubblico : La neocoppia formata da Mattia Marciano e Vittoria Deganello, nata nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha scatenato le accuse dal pubblico da casa. La coppia è nata proprio da diverse polemiche iniziate in studio, scopriamo perchè. Business per la neo-coppia? Mattia Marciano,dopo l'esperienza da corteggiatore di Desireè Popper, viene invitato a sedersi sul podio dei vincitori. A Settembre Mattia partecipa nuovamente a Uomini e ...

Mattia Del Zotto/ Killer del tallio : ha usato l’acqua minerale per avvelenare la sua famiglia : Mattia Del Zotto: il 27enne che ha avvelenato la zia e i nonni con il tallio quale movente aveva. L'avvocatessa che lo assiste ha chiesto la perizia psichiatrica(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 17:15:00 GMT)

Sci alpino - i convocati dell’Italia per Val Gardena e Alta Badia. Torna Mattia Casse - presenti diversi giovani : C’è grande attesa per l’arrivo in Italia del circuito di Coppa del mondo maschile di sci alpino: fra Val Gardena e Alta Badia saranno quattro gli appuntamenti che si disputeranno fra le nevi del Bel Paese. I primi due giorni, venerdì e sabato, saranno dedicati alle discipline veloci (un superG e una discesa) mentre domenica e lunedì ci saranno un gigante e un gigante parallelo. Per la due giorni in Val Gardena, in cui si gareggerà ...

Mattia Del Zotto confessa : "Ho messio io il tallio" : Lo avrebbe fatto in base a una sua interpretazione deviata dell'ebraismo e a una particolare visione del mondo. Il suo legale ha chiesto al gip una perizia psichiatrica , per capire se il giovane si ...