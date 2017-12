Manifestazione contro Adunanza Plenaria | anche la Toscana si mobilita

Sicilia : Manifestazione Centro 'Pio La Torre' - approvare ddl contro povertà : Palermo, 15 dic. (AdnKronos) - Mentre Sala d'Ercole si prepara a ricevere per la prima volta i 70 deputati dell'Assemblea regionale Siciliana, all'ingresso di Piazza Parlamento un gruppo di persone del Centro Pio La Torre sta manifestando per chiedere l'approvazione del ddl contro la povertà. "La nu

salvini Manifestazione lega contro ius soli : "Se il centrodestra vince sarà un'avventura che durerà almeno dieci anni, non qualche mese. Berlusconi sarà parte di questa splendida avventura". Così Matteo salvini ha risposto alle domande dei giornalisti, a margine della manifestazione indetta dalla Lega contro lo Ius Soli che si è tenuta questa mattina a Roma. Alcune migliaia di persone hanno accompagnato salvini, dove ha tenuto un ...

Como - migliaia alla Manifestazione contro fascismo e intolleranza : presenti Renzi - Martina - Camusso : Marcia antifascista, organizzata dal Pd, 'E questo è il fiore', promossa dopo l'irruzione di un gruppo di skinheads in una riunione dell'associazione 'Como senza frontiere', a favore dell'accoglienza dei migranti

Manifestazione Como antifascista Pd contro blitz naziskin : Lottiamo per partecipare alla vita politica e lottiamo per costituzione". Manifestazione Como Parterre de roi, mezzo governo Gentiloni. Dal presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini e ...

Le foto della Manifestazione contro gli estremismi a Como : È stata organizzata dal PD ma hanno aderito diverse forze di sinistra: gli organizzatori dicono che ci sono 10mila persone The post Le foto della manifestazione contro gli estremismi a Como appeared first on Il Post.

Como - i commercianti contro il Pd : “Manifestazione antifascista? Danneggia i nostri affari” : Il 9 dicembre a Como è la giornata della manifestazione antifascista indetta dal PD e cui hanno aderito anche sigle come Anpi e Cgil. Il presidio, organizzato sul lungolago, è a poche centinaia di metri dal centro e dagli annuali mercatini di Natale. E, mentre alcuni dei commercianti ospitati dalle tradizionali casette in legno preferiscono non parlare, sono in molti a pensare che la scelta della data abbia Danneggiato la loro giornata di ...

"Bella Ciao" e partigiani : la Manifestazione Pd contro i naziskin : Sul lungolago di Como alcune centinaia di manifestanti stanno sfilando per il corteo contro 'il fascismo e l'intolleranza' voluto dal Pd. La manifestazione è stata organizzata dai dem dopo l'irruzione ...

Bella Ciao e partigiani : la Manifestazione Pd contro i naziskin : Sul lungolago di Como alcune centinaia di manifestanti stanno sfilando per il corteo contro "il fascismo e l'intolleranza" voluto dal Pd. La manifestazione è stata organizzata dai dem dopo l'irruzione di un gruppo di skinhead, lo scorso 28 novembre, nella sede di una associazione pro-migranti proprio a Como. Al corteo partecipano i big del Pd, tra cui lo stesso Matteo Renzi e il ministro della Infrastrutture Graziano ...

Como - sabato Manifestazione contro il fascismo. M5S non ci sarà : Pd strumentalizza : Ci saranno tutte le anime del centrosinistra domani mattina a Como per dire no a ogni forma di intolleranza e nuovo fascismo. Alla manifestazione 'È questo è il fiore' (penultimo verso della canzone ...

'Non andremo alla Manifestazione contro gli skinhead a Como' : "Il fatto di cronaca che riguarda Como è un fatto che noi sentiamo e su quello abbiamo già espresso la nostra condanna ma non c'è bisogno - rimarca il candidato premier m5s - di partecipare a quella ...

"Non andremo alla Manifestazione contro gli skinhead a Como" : "Noi abbiamo sempre detto che il Movimento 5 stelle è antifascista perchè la Costituzione è antifascista. Quella manifestazione è stata una strumentalizzazione del Partito democratico". Cosi Luigi Di Maio ha confermato che il M5s non parteciperà alla manifestazione organizzata dal Pd per domani a Como, dopo l'irruzione del gruppo di skinhead veneti nel centro di volontariato a sostegno di immigrati."Il fatto di ...

Piemonte - Chiamparino a Manifestazione Pd contro ogni fascismo : Torino, 7 dic. (askanews) Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino parteciperà alla manifestazione 'contro ogni fascismo e ogni intolleranza' promossa dal Partito democratico. 'C'è chi ...

Il blitz degli skinhead a Como - il questore blocca la controManifestazione di Forza Nuova : Il questore di Como, Giuseppe De Angelis, ha vietato il contro-presidio di Forza Nuova previsto per il 9 dicembre a Como a cui avrebbe partecipato anche il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Lo si ...

Le foto della Manifestazione contro la violenza sulle donne a Roma : L'ha organizzata il movimento femminista Non una di meno e c'erano migliaia di persone The post Le foto della manifestazione contro la violenza sulle donne a Roma appeared first on Il Post.