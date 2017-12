Maltempo sull' Italia | tanta pioggia e neve sul bel Paese

Pioggia e Maltempo sulla liguria - allerta meteo fino al primo pomeriggio : E' scattata alle 18 di ieri sera l'allerta meteo arancione per piogge diffuse e temporali che interessa la zona C (lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della ...

Maltempo - ondata di freddo sull'Italia : in arrivo pioggia e neve - : Una perturbazione atlantica con aria artica ha iniziato a colpire la Penisola. Fino a domani precipitazioni, anche nevose, diffuse al Centro-Nord e forti venti. Allerta arancione in Liguria. Lo smog ...

Maltempo : grosso masso cade sulla strada per Sessarego : Primi disagi per la pioggia che sta interessando il genovesato e il levante ligure. Un grosso masso si e’ staccato dalla parete che fiancheggia la strada che da Bogliasco porta a Sessarego. La strada e’ stata chiusa per le operazioni di ripristino della sicurezza. Sul posto operano i vigili del fuoco. Non ci sono feriti. L'articolo Maltempo: grosso masso cade sulla strada per Sessarego sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo sulla Liguria - lanciata lallerta arancione sul Levante : La Protezione civile regionale ha elevato ad "arancione" l'allerta nel Levante Ligure per piogge e temporali, a partire dalle 18 fino alle 20 di mercoledì. Contemporaneamente ha elevato a "giallo" l'...

Torna il Maltempo sull'Italia - sale l'allerta in Liguria e in Campania : La Protezione civile ligure ha elevato ad "arancione" l'allerta nel Levante per piogge e temporali, a partire dalle 18 fino alle 20 di mercoledì. Anche in Campania previste forti precipitazioni nelle prossime ore

Meteo : nuova ondata di Maltempo sull'Italia tra domani e giovedì : nuova ondata di maltempo per l'Italia "ad opera di una intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa": la conferma viene dal Meteorologo di 3bMeteo.com, Edoardo Ferrara che spiega: "Mercoledì ...

Maltempo sulla Penisola per il 27 e 28 - con piogge intense - neve sulle Alpi : Roma - Prepariamo l'ombrello perché un'intensa perturbazione atlantica attraverserà la nostra Penisola tra il 27 e il 28 dicembre, portando fenomeni anche di forte intensità su Nordest e regioni Tirreniche. SANTO STEFANO 26 DICEMBRE - L'alta pressione già da Santo Stefano lascerà spazio a correnti più umide atlantiche, che favoriranno un primo peggioramento su Tirreniche centro settentrionali, ...

È arrivato il Maltempo al Nord e al Centro. Domani neve abbondante sulle Alpi Meteo : Oggi maltempo diffuso al Centro-Nord e in serata potrebbe arrivare anche al Sud Italia Domani piogge e nevicate in Appennino.

Maltempo - il tifone Vinta si abbatte sulle Filippine ed è una catastrofe : 133 morti accertati - tanti altri dispersi [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/3 ...

Maltempo - il tifone Vinta si abbatte sulle FIlippine ed è una catastrofe : 133 morti accertati - tanti altri dispersi [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/3 ...

Freddo e Maltempo - in Puglia nevica fin sulle coste : tromba marina a Giovinazzo [FOTO e VIDEO LIVE] : La Puglia è tra le Regioni più colpite dall’ondata di maltempo invernale e di Freddo intenso che sta colpendo l’Italia in queste ore, con nevicate fin sulla costa dove le temperature tra Bari e Brindisi sono crollate addirittura a +4°C. Sui litorali la neve scende sotto forma di gragnola o neve tonda, mentre nelle zone interne delle Murge, tra Putignano, Noci, Turi, Castellana Grotte, Martina Franca e Alberobello. Sulla costa, una ...

Maltempo Lazio : ghiaccio e neve sulla SP509 Forca d’Acero : “Presenza di ghiaccio sulla SR509 Forca D’Acero dal km 11+000 al km 9+680, il tratto è percorribile con catene o gomme da neve“: lo segnala Astral Infomobilità nel notiziario viabilità. L'articolo Maltempo Lazio: ghiaccio e neve sulla SP509 Forca d’Acero sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Marche : nevica sull’Appennino - temporali a bassa quota : Nelle Marche si registrano oggi intense nevicate a quote superiori agli 800 metri di altitudine nelle zone montane appenniniche, mentre si segnalano piogge intense e temporali a quote basse, collinari e nella vallate. nevica soprattutto nelle aree interne del Maceratese e dell’Ascolano. A Colfiorito (Macerata) il valico verso l’Umbria è transitabile con catene. Non si segnalano problemi o criticità. L'articolo Maltempo Marche: nevica ...

Maltempo nel Lazio : neve - ghiaccio e nebbia sulle strade : “Permane la chiusura della Sp Sora-Cassino per dissesto dovuto al Maltempo dei giorni scorsi e il traffico è deviato sulla Rr627 della Vandra. Allerta meteo per neve e ghiaccio. Attenzione – si legge in una nota di Astral Infomobilità – sulle Sr 509 Forca d’Acero dal km 23 dove la temperatura è di 3 gradi sotto lo zero, Sr627 della Vandra dal km 34 al 42, Sr666 di Sora dal km 9 al 17, Sr411 Sublacense e Sr411 bis del ...