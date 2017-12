Maltempo | la corsa dei Babbi Natale in Valle di Ledro rinviata al 30 dicembre

Maltempo : annullata corsa da Milazzo per le Eolie e Napoli : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che a causa delle avverse condizioni meteo la corsa prevista per le 13:50 della motonave Paolo Veronese da Milazzo per le Eolie e Napoli è stata annullata. L'articolo Maltempo: annullata corsa da Milazzo per le Eolie e Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Siremar : annullata la corsa Porto Empedocle-Pelagie : A causa del protrarsi delle avverse condizioni atmosferiche la motonave Sansovino non effettuera’ la corsa delle 23 sulla linea Porto Empedocle-Pelagie. Lo rende noto la compagnia di navigazione Siremar. L'articolo Maltempo, Siremar: annullata la corsa Porto Empedocle-Pelagie sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : cancellata la corsa della motonave Trapani-Pantelleria : Non partirà questa sera la motonave Pietro Novelli che collega Trapani all’isola di Pantelleria. Lo rende noto la Siremar che ha sospeso la corsa delle 23 a causa del Maltempo. L'articolo Maltempo: cancellata la corsa della motonave Trapani-Pantelleria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : sospesa corsa Trapani-Egadi : Palermo, 9 dic. (AdnKronos) - A causa delle avverse condizioni metereologiche, Siremar rende noto che la partenza delle 15.50 della motonave Vesta in servizio sulla linea Trapani-Egadi è stata annullata.

Maltempo Sicilia : sospesa per la corsa Trapani-Egadi - annullata anche la Milazzo-Eolie : Siremar rende noto che a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche la motonave Vesta e la nave veloce Isola di Stromboli non hanno effettuato le corse delle 7 da Trapani per le Egadi e da Milazzo per le Eolie. L'articolo Maltempo Sicilia: sospesa per la corsa Trapani-Egadi, annullata anche la Milazzo-Eolie sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : annullata corsa della nave Trapani-Egadi : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che a causa del Maltempo è stata annullata la corsa della motonave Vesta, in programma alle 15:50, da Trapani per le Egadi. L'articolo Maltempo: annullata corsa della nave Trapani-Egadi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Siremar : sospesa la corsa Palermo-Ustica : A causa delle avverse condizioni metereologiche la corsa delle 8,30 della motonave Sibilla in servizio sulla linea Palermo-Ustica e’ stata sospesa. Lo rende noto Siremar. L'articolo Maltempo, Siremar: sospesa la corsa Palermo-Ustica sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Siremar : sospesa la corsa Trapani-Pantelleria : sospesa, a causa del Maltempo, la corsa delle 23 della motonave Pietro Novelli sulla linea Trapani-Pantelleria. Siremar rende noto che “in caso di miglioramento del tempo la corsa potrebbe essere recuperata nella serata di domani”. L'articolo Maltempo, Siremar: sospesa la corsa Trapani-Pantelleria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : sospesa corsa Trapani-Pantelleria : Palermo, 1 dic. (AdnKronos) - sospesa, a causa del Maltempo, la corsa delle 23 della motonave Pietro Novelli sulla linea Trapani-Pantelleria. Siremar rende noto che "in caso di miglioramento del tempo la corsa potrebbe essere recuperata nella serata di domani".

Maltempo - Siremar : sospesa la corsa Trapani-Pantelleria : Stop ai collegamenti marittimi tra Trapani e Pantelleria. A causa del Maltempo, infatti, la motonave Pietro Novelli non effettuerà la corsa prevista per le 23. A renderlo noto è la Siremar. Intanto domani la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino meteo che prevede un’allerta meteo gialla. L'articolo Maltempo, Siremar: sospesa la corsa Trapani-Pantelleria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Siremar - sospesa corsa nave Trapani-Pantelleria : Palermo, 29 nov. (AdnKronos) - Stop ai collegamenti marittimi tra Trapani e Pantelleria. A causa del Maltempo, infatti, la motonave Pietro Novelli non effettuerà la corsa prevista per le 23. A renderlo noto è la Siremar. Intanto domani la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino meteo c

Maltempo - Siremar : “Sospesa la corsa Milazzo-Eolie” : Siremar rende noto che a causa delle avverse condizioni metereologiche la motonave Bridge non effettuera’ la corsa prevista per le 21 sulla linea Milazzo-Eolie. L'articolo Maltempo, Siremar: “Sospesa la corsa Milazzo-Eolie” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : sospesa corsa della motonave sulla linea Milazzo-Eolie-Napoli : Siremar rende noto che a causa delle avverse condizioni meteo la corsa delle 13:50 della motonave Paolo Veronese sulla linea Milazzo–Eolie–Napoli è stata sospesa. L'articolo Maltempo: sospesa corsa della motonave sulla linea Milazzo-Eolie-Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : sospesa la corsa Porto Empedocle-Pelagie : A causa delle avverse condizioni metereologiche la motonave Sansovino non effettuera’ la corsa prevista per le 23 da Porto Empedocle alle Pelagie. Lo rende noto Siremar. L'articolo Maltempo: sospesa la corsa Porto Empedocle-Pelagie sembra essere il primo su Meteo Web.