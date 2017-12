Maltempo - Italia sferzata dal gelo : pioggia e neve anche a basse quote : La perturbazione atlantica che ha raggiunto l'Italia e che ha portato piogge, neve e venti forti su buona parte del paese, continuerà a far sentire i suoi effetti anche nelle prossime ore...

Maltempo - Italia sferzata dal gelo : pioggia e neve anche a basse quote : La perturbazione atlantica che ha raggiunto l'Italia e che ha portato piogge, neve e venti forti su buona parte del paese, continuerà a far sentire i suoi effetti anche nelle prossime ore e ...

Maltempo - allerta su tutta Italia : pericolo valanghe. Mappa : "Tra oggi e domani un'intensa perturbazione atlantica investira' l'Italia, portando oggi Maltempo con piogge forti, abbondanti nevicate sulle Alpi e venti molto intensi. Domani migliora al Nord-Ovest - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - mentre nubi e piogge insisteranno in gran parte dell'Italia, con nevicate a quote collinari in Emilia Romagna e al Centro. La perturbazione infatti sara' seguita da venti piu' freddi settentrionali ...

Maltempo - allerta meteo su tutta Italia : alberi caduti e allagamenti a Roma : La Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo: si prevedono a partire dalla serata di oggi venti forti e di burrasca su Piemonte, Lombardia e Sardegna. Forti pioggia nella Capitale, con vigili del fuoco al lavoro: oltre 100 gli interventi in una sola giornata. Disagi in Campania

Maltempo - piogge e forti venti sull'Italia : strade chiuse - difficili i collegamenti con le isole : Allerta 'gialla' in Liguria fino alle 19 lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno. Confermata l'allerta arancione fino alle 20 da Portofino fino alla Toscana. Particolarmente difficile la situazione in Costiera Amalfitana: chiusa la statale 145 'Sorrentina'. Torna la neve in Trentino e Veneto

Maltempo - ondata di freddo sull'Italia : pioggia e neve sulla Penisola | : Una perturbazione atlantica con aria artica ha iniziato a colpire molte regioni. Fino a domani precipitazioni, anche nevose, diffuse al Centro-Nord e forti venti. Allerta arancione in Liguria. Lo smog ...

Maltempo sull'Italia - tanta pioggia e neve sul bel Paese : Roma - La perturbazione Atlantica, pilotata da un vortice di bassa pressione che va approfondendosi sulla Francia sta generando un peggioramento al Nord, dove piogge e rovesci avanzano da ovest ad est interessando gran parte delle regioni, ad eccezione dei settori orientali che si affacciano all'Adriatico. I fenomeni più intensi interessano fino ad ora la Liguria centrale, con gli accumuli che superano localmente i 40mm sul Genovese. ...

Maltempo - ondata di freddo sull'Italia : in arrivo pioggia e neve - : Una perturbazione atlantica con aria artica ha iniziato a colpire la Penisola. Fino a domani precipitazioni, anche nevose, diffuse al Centro-Nord e forti venti. Allerta arancione in Liguria. Lo smog ...

Maltempo : pioggia - neve e vento forte in arrivo su gran parte dell'Italia : ROMA - Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da questa sera gran parte dell'Italia, portando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e ...

Maltempo - previsioni meteo/ Torna l'inverno : piogge e neve in tutta Italia - temperature giù (oggi 26 dicembre) : meteo, previsioni del tempo e Maltempo: oggi, 26 dicembre 2017. Torna il Maltempo con neve al nord e pioggia su Liguria e Toscana.

Torna il Maltempo sull'Italia - sale l'allerta in Liguria e in Campania : La Protezione civile ligure ha elevato ad "arancione" l'allerta nel Levante per piogge e temporali, a partire dalle 18 fino alle 20 di mercoledì. Anche in Campania previste forti precipitazioni nelle prossime ore

Maltempo - previsioni meteo/ Torna l’inverno : piogge e neve in tutta Italia - temperature giù (oggi 26 dicembre) : meteo, previsioni del tempo e Maltempo: oggi, 26 dicembre 2017. Torna il Maltempo con neve al nord e pioggia su Liguria e Toscana. Da domani invece è prevista una tempesta invernale.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 14:30:00 GMT)

Meteo : nuova ondata di Maltempo sull'Italia tra domani e giovedì : nuova ondata di maltempo per l'Italia "ad opera di una intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa": la conferma viene dal Meteorologo di 3bMeteo.com, Edoardo Ferrara che spiega: "Mercoledì ...

Allerta Meteo - violenta tempesta invernale in arrivo : forte Maltempo e tanta neve in tutt’Italia tra 27 e 28 Dicembre - ma per Capodanno migliora : 1/33 ...