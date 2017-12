Maltempo Avellino | vento forte abbatte un albero in centro città

Maltempo e blackout in Campania : notte di disagi - allagamenti e colate di fango tra Napoli e Avellino : notte di Maltempo in Campania: numerosi blackout sono segnalati a Napoli, in particolare nella zona centrale tra via Chiaia e i Quartieri Spagnoli. disagi anche in provincia per allagamenti di strade e locali terranei. Nel Beneventano si sono verificati allagamenti in Valle Telesino. Nell’Avellinese una colata di fango ha interessato la frazione Piano di Montoro, e in queste ore il sindaco Mario Bianchino sta valutando la possibilità di ...