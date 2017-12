Maltempo | auto sbanda e precipita sulla riva del lago | donna salva

AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità : preoccupazione Maltempo (ultime notizie - oggi 27 dicembre) : AUTOSTRADE, Bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 27 dicembre 2017 sulla viabilità. Grande preoccupazione legata al maltempo su tutto il paese.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 01:49:00 GMT)

Maltempo Puglia : paura nel Foggiano - autobus esce fuori strada : paura questa mattina nel Foggiano: sulla SP130 tra Roseto Valfortore e Alberona un autobus di linea, su cui viaggiavano una trentina di studenti diretti a Lucera, ha sbandato a causa della strada ghiacciata, uscendo fuori dalla carreggiata. L’autista del mezzo è riuscito a fermare il mezzo prima che potesse finire nel burrone sottostante. L’incidente è avvenuto in località Passo del Crocione. L'articolo Maltempo Puglia: paura nel ...

Maltempo Germania : 200 chilometri di coda in autostrada a Colonia : Nel centro/sud della Germania neve e gelo stanno creando numerosi disagi: annullati almeno 170 voli nello scalo di Francoforte, mentre a Colonia a causa di un incidente si sono formati tratti di coda per un totale di 200 chilometri. Guasti, ritardi e ulteriori cancellazioni coinvolgono anche autobus e treni metropolitani di varie località di Assia, Baden–Württemberg e Renania Settentrionale–Vestfalia. L'articolo Maltempo Germania: ...

Maltempo Marche : strada ghiacciata - perde il controllo dell’auto e finisce nel fiume : Questa mattina una donna a Fermo ha perso il controllo dell’auto a causa della strada ghiacciata ed è finita nel fiume Ete Vivo: la donna è riuscita a uscire dall’abitacolo da sola ed è stata poi soccorsa dai vigili del fuoco. Sotto shock e con un principio di ipotermia, è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. L'articolo Maltempo Marche: strada ghiacciata, perde il controllo dell’auto e finisce nel fiume ...

Maltempo Roma : acqua torbida a Subiaco - autobotti al lavoro : Il sindaco di Subiaco ha disposto il divieto d’uso dell’acqua a scopo potabile: le autobotti di Acea Ato 2 (l’azienda che gestisce il servizio idrico in provincia di Roma) riforniranno i cittadini in Piazza Ulderico Pelliccia e nel piazzale della ex-Cartiera. Il provvedimento è stato emesso in seguito all’intorbidimento dell’acqua della rete idrica, a causa del Maltempo dei giorni scorsi. Acea rende noto che la ...

Maltempo - neve sulle colline toscane : auto in difficoltà - crolla struttura a Arcidosso : Firenze, 16 dicembre 2017 - neve ovunque sulle colline toscane. Le province più interessate sono quelle di Grosseto e Siena, ma anche l'Alta Versilia ha visto i fiocchi bianchi . D'altronde le ...

Maltempo - in Liguria autorizzato lo stato di emergenza regionale : Genova, 15 dic. (askanews) La giunta regionale della Liguria ha autorizzato oggi lo stato di emergenza regionale dopo i danni causati dal Maltempo dei giorni scorsi. Lo ha annunciato l'assessore ...

Maltempo Sassari : ragazza ferita dal crollo di un cornicione - persone intrappolate in auto sommerse : Sette persone sono rimaste intrappolate nelle auto sommerse dall’acqua in un parcheggio, una ragazza è stata ferita dal crollo di un cornicione, decine gli interventi di soccorso da parte dei vigili del fuoco e della polizia municipale: numerosi i danni e i disagi causati a Sassari da un violento temporale che dalle prime ore del mattino si è abbattuto sulla città sarda. A causa di vento e pioggia in corso Angioy il cornicione di un ...

Maltempo - con l’auto contro un camion : muore donna nell’Aquilano : Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulle strade della Marsica lungo l’arteria che collega Antrosano con Cappelle dei Marsi. Una donna di 58 anni, G.G., alla guida di di una Fiat Panda, è andata a schiantarsi contro un camion che proveniva dalla direzione di marcia opposta. L’urto è stato tremendo e per la donna non c’è stato nulla da fare: quando sono arrivati i soccorsi e i sanitari del 118 aveva già ...

Maltempo Sondrio : travolto dalla sua auto - muore 54enne : Un uomo è deceduto oggi a Sondrio, travolto dalla sua auto, mentre aiutava la moglie ad uscire dalla rampa del garage ricoperto da neve e ghiaccio: la donna è scesa dalla vettura tirando il freno a mano per chiamare il marito e quando il 54enne è arrivato l’auto è scivolata indietro schiacciandolo contro la serranda del box. Le lesioni ai polmoni non gli hanno dato scampo. L'articolo Maltempo Sondrio: travolto dalla sua auto, muore 54enne ...

Maltempo - Toti : su ferrovie e autostrade ancora molto da fare : Genova , 12 dic. (askanews) 'Si è conclusa questa mattina l'allerta che ha flagellato la Liguria nelle ultime 36 ore, adesso passeremo alla stima dei danni, anche se come giunta regionale già domani ...

Maltempo Umbria : alberi caduti e strade bloccate in gran parte della regione - salvato uomo salito sul tetto della propria auto : Il forte vento che ha spazzato l’Umbria ha provocato la caduta di alberi e la conseguente chiusura di arterie stradali: a Perugia, un albero è crollato su un’automobile nella frazione di Ponte Felcino, mentre, nel ternano un albero ha bloccato la circolazione lungo la strada che collega la frazioni di Melezzole e Castel dell’Aquila. I vigili del fuoco stanno gestendo centinaia di interventi. In provincia di Terni, a ...

Maltempo : nevica su Torino - chiusa autostrada per Savona. Tromba d’aria a Genova - scuole chiuse in Toscana : Dopo il treno bloccato ieri nella neve, oggi diverse linee ferroviarie sono state chiuse in Liguria e in Piemonte. In Umbria c’è l’allarme vento. Traghetti fermi in Sicilia

Maltempo Trieste : crolla un muro - automobili schiacciate : Un muro di contenimento di un’abitazione e’ crollato nel pomeriggio, probabilmente a causa delle infiltrazioni di pioggia, in via Commerciale a Trieste, arteria che dal centro porta all’altopiano carsico. Il crollo si e’ verificato in una corte interna dell’edificio, che per precauzione e’ stato fatto sgomberare e in cui sono state interrotte per sicurezza le utenze di acqua, luce e gas. Alcune automobili ...