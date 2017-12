M5S | conto alla rovescia per le regole per le parlamentarie Di Maio riprende il rally

Ostia - centrodestra all’attacco del M5S. Meloni : “I cittadini stanno pagando il racconto da Romanzo criminale” : “Le istituzioni hanno fatto finta di scoprire che c’è un problema criminalità a Ostia, non facendo nulla per sconfiggerla”. Giorgia Meloni, a margine della chiusura della campagna elettorale di Monica Picca, la candidata del centrodestra al ballottaggio di domenica prossimo per la presidenza del X municipio di Roma, rifiuta “il racconto di un municipio che sembra uscito da Romanzo Criminale”. “Ci possono ...