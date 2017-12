Lulic | in Coppa sempre gol pesanti Per la Lazio 3ª semifinale in 4 anni

Coppa Italia. Lulic porta la Lazio in semifinale. Sfiderà vincente derby di Milano : La sfida di Santo Stefano regala agli uomini di Inzaghi la semifinale di Coppa. Per la Lazio minimo sforzo massimo risultato contro la Fiorentina. La formazione capitolina in semifinale Sfiderà la vincente del derby di Milano in programma questa sera a San…Continua a leggere →

Lulic - capitano con un rapporto speciale con la coppa Italia : Senad Lulic, il trasformista. Il capitano biancoceleste è il classico calciatore duttile, eclettico, positivo che ogni allenatore vorrebbe avere in rosa perchè in grado di ricoprire più ruoli. Con la ...

Coppa Italia 2018 : Lazio-Fiorentina 1-0 - biancocelesti in semifinale! Decide Lulic in apertura : La Lazio è la prima semifinalista della Coppa Italia 2018 di calcio. I biancocelesti hanno sconfitto la Fiorentina per 1-0 di fronte ai 20mila spettatori dell’Olimpico: esperimento Santo Stefano abbondantemente superato per il calcio nostrano. Promossi anche i capitolini che si sono guadagnati il match contro la vincente di Milan-Inter, il derby in programma domani sera. I padroni di casa hanno dominato l’incontro concedendo davvero ...

Coppa Italia - Highlights Lazio-Fiorentina 1-0 : Lulic porta i biancocelesti in semifinale (VIDEO) : Coppa Italia, Highlights Lazio-Fiorentina 1-0: Lulic porta i biancocelesti in semifinale (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio-Fiorentina – La Lazio non si ferma più e nel giorno di Santo Stefano, una novità assoluta per il calcio Italiano, guadagna la semifinale della Coppa Italia 2017-2018. Il match, valido come quarto di finale del secondo ...

