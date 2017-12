Luca Barbareschi salva Fausto Brizzi | la voce | gli offre un contratto per tre film

“Per i parlamentari stare davanti a un Picasso o alla tavoletta del cesso è uguale”. Luca Barbareschi contro la mediocrità dei politici : Alessio Boni apre la porta del camerino e lo stringe tra le braccia: "Mi hai fatto venire in mente Fausto Brizzi". Al teatro Eliseo, Luca Barbareschi – attore, regista, produttore – ha appena finito di mettere in scena "Il penitente", un testo di David Mamet che racconta la persecuzione mediatica e giudiziaria di uno psichiatra ebreo che si rifiuta di testimoniare in favore di un paziente che – dopo la cura – compie una ...

Sbatti il mostro in prima pagina - il rabbino Luca Barbareschi non si arrende : Da molti anni Luca Barbareschi è l'interprete più appassionato e intelligente (oltre che traduttore, regista e produttore) di David Mamet, il drammaturgo più seguito della scena americana, che oggi occupa spesso lo spazio ideologico di dibattito pubblico, che per decenni è stato il territorio di Arthur Miller. In Italia, proprio grazie a Barbareschi e, tra le altre, alle recenti messe in scena di testi come ...