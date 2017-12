: #Liverpool, #Flanagan arrestato: ecco il motivo - CalcioWeb : #Liverpool, #Flanagan arrestato: ecco il motivo - interclubpavia : Liverpool, guai per Flanagan: accusato di aggressione dalla polizia - calcio24mercato : Liverpool, guai per Flanagan: accusato di aggressione dalla polizia - MarcoBeltrami79 : #Liverpool, #Flanagan arrestato per aggressione - giornalistispo1 : RT topcalcionews "New: Liverpool, guai per Flanagan: accusato di aggressione dalla polizia -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Il difensore del, Jon, e’ statolo scorso venerdi’ mattina nel centro della citta’ inglese e accusato di aggressione, prima di essere rilasciato, con una citazione in giudizio per il 2 gennaio. L’e’ avvenuto verso le 4.30 in Duke Street, un’arteria con molti locali notturni., 24 anni, ha collezionato circa 50 match con i Reds dal suo debutto all’eta’ di 18 anni. In questa stagione, il terzino destro ha disputato una sola partita con la prima squadra nella Coppa di Lega., tornato da un prestito di un anno a Burnley dopo un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per circa 20 mesi, vanta anche una presenza con l’Inghilterra, in un’amichevole contro l’Ecuador nel 2014. (ITALPRESS) L'articoloilsembra essere ...