L' Isola dei Famosi e i capricci di Elettra Lamborghini | ' Imposto il veto sul nome di una

impone una particolare richiesta L’dei2018 andrà in onda a partire dal 22 gennaio, reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Ilnon è ancora chiuso definitivamente, ma alcuni naufraghi sono già stati confermati e sbarcheranno presto in Honduras. Tra questi: l’attrice Brigitte Nielsen, la showgirl Alessia Mancini, l’ex tronista Francesco Monte, la fashion blogger Chiara ...

: Manca meno di un mese all'edizione 2018 deldei, il reality show di Canale 5 che andra' in onda a partire da lunedì 22 gennaio, condotto dalla conduttrice romana Alessia Marcuzzi e gia' si conoscono i primi nomi ufficiali dei naufraghi che prenderanno parte a questa edizione del reality. È ormai ufficiale la presenza dell'ex boyfriend di Cecilia Rodriguez, l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte che è stato lasciato in ...

: Dovremo aspettare dopo queste feste per scoprire quale sarà il cast de L'Deima alcuni nomi circolano già in rete, saranno confermati? Le ultime news(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 09:41:00 GMT)

: Arrivano le prime conferme ufficiali su quello che sara' il cast della nuova edizione [] dell'#Isola dei, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che anche quest'anno tornera' in onda su Canale 5 con una nuova edizione che si preannuncia attesissima dagli spettatori, durante la quale avremo modo di vedere dei nuovi personaggimettersi in gioco per cercare di superare la lotta alla fame nelle spiagge dell'Honduras ...