Lippi | «Figc? Serve gente che conosca il calcio | e ora non c’è»

Lippi : 'La Figc ha bisogno di gente che conosca e ami il calcio' : 'Cosa spero per la Federazione? Che finalmente ci siano persone che conoscono il calcio, che amano e vivono il calcio e di conseguenza lo trasmettano agli altri. In questo momento non ci sono'. Lo ha ...

