Legge Bilancio e pensioni | ecco le misure finali

Legge di Bilancio - Esposito : “I 3 milioni alla Isiamed? Una marchetta necessaria per l’ok alla manovra” : “Una marchetta necessaria ad avere i voti per approvare la manovra. Quando non hai i numeri subisci il ricatto dei piccoli gruppi. Per questo sono sempre stato un successo sostenitore del maggioritario. Vedrai con il proporzionale che spettacolo”. Il senatore Pd Stefano Esposito, riferisce l’Agi, avrebbe così motivato lo stanziamento di 3 milioni di euro inserito in extremis nella manovra. Il denaro andrà nel triennio alla ...

Dal bonus bebè alle agevolazioni per la casa - le misure della Legge di Bilancio per il 2018 : L’assegno per i nuovi nati da 80 euro al mese viene rinnovato per il 2018 ma solo per il primo anno di vita del bambino. È destinato alle famiglie con un reddito Isee sotto i 25.000 euro l’anno. Nel 2018 sono rinnovati ecobonus, con modifiche sulle caldaie meno efficienti che escono dallo sconto, e sismabonus, unificati nel caso di lavori condominiali in zone sismiche...

Dal bonus bebé alle agevolazioni per la casa - le misure della Legge di Bilancio per il 2018 : ... musica ma anche biglietti per teatri, concerti, cinema, musei, e corsi di formazione.L'Iva per i concerti sarà agevolata al 10% come per gli spettacoli teatrali. Tax credit librerie Dal 2018 le ...

Legge di bilancio - parte la guerra dei pacchi tra Poste e gli operatori privati. Pronti a ricorrere all’Antitrust e all’Ue : Nella Legge di bilancio c’è spazio anche per la guerra del pacco. O meglio del plico. Pomo della discordia l’emendamento in cui si stabilisce che dal 2019 Poste Italiane potrà consegnare grandi buste con un peso fino a 5 chili (contro gli attuali 2,5) all’interno della convenzione di servizio universale con lo Stato italiano. All’interno cioè di un accordo fra l’azienda e l’amministrazione pubblica che ...

Dal bonus bebé alle agevolazioni per la casa - le misure della Legge di Bilancio per il 2018 : L’assegno per i nuovi nati da 80 euro al mese viene rinnovato per il 2018 ma solo per il primo anno di vita del bambino. È destinato alle famiglie con un reddito Isee sotto i 25.000 euro l’anno. Nel 2018 sono rinnovati ecobonus, con modifiche sulle caldaie meno efficienti che escono dallo sconto, e sismabonus, unificati nel caso di lavori condominiali in zone sismiche...

Legge di Bilancio 2018. Franceschini : misure straordinarie e di grande portata per cultura e turismo : IVA AGEVOLATA PER I CONCERTI - L'IVA per i concerti sarà agevolata al 10% come per gli spettacoli teatrali. NASCE IL TAX CREDIT CREATIVITÀ - Nasce il tax credit creatività per le imprese culturali e ...

Riforma Pensioni - tutte le novità nella Legge di Bilancio 2018 Video : E' stata approvata in via definitiva la legge di Bilancio 2018 che prevede, tra l'altro, novita' sulla Riforma #Pensioni, il rinnovo del contratto per gli impiegati della Pubblica amministrazione, sul lavoro per i giovani [Video], sul contrasto alla poverta', sulla stabilizzazione dei precari. Dopo l'ok della Camera dei Deputati presieduta da Laura Boldrini è arrivato ieri il secondo via libera per l'approvazione definitiva da parte del Senato ...

Bonus lavoro e bebè - investimenti e proroga Legge Bolkestein : Le principali novità della Legge di bilancio 2018 : La Manovra economica è legge. E sono tante le novità che riguardano milioni di italiani. Tra le più importanti è previsto lo sgravio del 50% sui datori di lavoro per i primi tre anni di contratto a ...

'PordenoneLegge'... tutto l'anno : bilancio 2017 con 1 evento ogni 4 giorni e oltre 200 partnership : ... Parigi, Londra e Bruxelles con l'iniziativa 'Progetti di vita in un altro Paese' assieme ad Efasce Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale Emigranti - Pordenonesi nel mondo. 'Siamo già pronti a ...

Legge di bilancio - l'ok della camera(LaPresse) : Con 270 voti favorevoli e 172 contrari la Camera ha approvato la Legge di bilancio 2018. Il provvedimento passa ora al Senato per il via libera definitivo che dovrebbe arrivare al più tardi domattina. ...

Cultura e Turismo - ministro Franceschini : nella Legge di bilancio misure straordinarie e di grande portata : “La Cultura protagonista di questa legge di bilancio. Un grande lavoro di Camera e Senato che hanno incrementato le risorse e le norme già introdotte nel ddl del Governo. Sono felice e orgoglioso della centralità che le politiche per la Cultura e il Turismo hanno conquistato in questa legislatura, grazie all’impegno della maggioranza e al contributo costruttivo delle opposizioni. Sono certo che non si tornerà ma più a ‘con la Cultura ...

Legge Bilancio 2018 - ecco le principali novità : Tra le varie modifiche: l'Ape social allargata, stabilizzazione dei precari della scuola a bonus bebè e osservatori Osce nelle prossime elezioni - Dall'ampliamento dell'Ape social ad altre 4 categorie ...

Manovra - ok definitivo del Senato alla Legge di bilancio. Gentiloni : “Una spinta per la crescita - l’Italia merita fiducia” : Via libera definitivo del Senato alla legge di bilancio con 140 voti favorevoli e 94 contrari. Con l’ok finale di Palazzo Madama, dopo il precedente voto di fiducia, il provvedimento è legge. Nel voto di fiducia i sì erano stati 140, 97 i no. Gli assi portanti della Manovra, secondo il governo, sono la lotta alla povertà, l’occupazione per i giovani, l’accordo sulle pensioni, il rinnovo del contratto per gli statali con l’accordo raggiunto ...

Il Senato ha approvato la Legge di bilancio con 140 sì : Roma, 23 dic. (askanews) Via libera definitivo del Senato in terza lettura alla manovra per il 2018. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il ddl bilancio sarà legge dello Stato. I voti ...