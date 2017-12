Le tre rose di Eva 4 | trama del 10^ episodio in onda il quattro gennaio 2018

Anticipazioni Le tre rose di Eva 4 : trama della decima ed ultima puntata : Eccoci con un nuovo spazio dedicato alle Anticipazioni su "Le Tre Rose di Eva 4". La fiction di canale 5 sta per giungere al termine, infatti giovedì 4 gennaio 2018 andrà in onda la decima ed ultima puntata. Gli spoiler ci rivelano che Alessandro ed Aurora verranno rapiti da Cristina, Vittorio eviterà il carcere e Fabio farà di tutto per salvare la Taviani. La trama completa la trovate nei paragrafi sottostanti. 'Le Tre Rose di Eva': Alessandro ...

Le tre rose di Eva 4 - trama nona puntata : il doppio gioco di Alessandro! : Le tre rose di Eva 4 nella sua nona puntata mostrerà un bel colpo di scena nella famiglia Astori! Ecco l’intrigante trama che vede Alessandro mettersi in pericolo per cercare a verità … Le tre rose di Eva 4 giunge alla sua nona puntata la cui trama vede come protagonisti Alessandro Monforte e la trama dell’amata fiction di Canale 5 è diventata sempre più intrigante per i misteri che si celano dietro l’enigmatica Cristina Rontal e la morte di ...

Le tre rose di Eva 4/ Anticipazioni puntata 28 dicembre : Alessandro morirà? : Il gran finale de Le Tre Rose di Eva 4 si avvicina così come il tragico epilogo che potrebbe segnare l'uscita di scena addirittura di Alessandro Monforte, cosa succederà?(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 11:43:00 GMT)

Ascolti TV | Giovedì 21 dicembre 2017. Panariello 21.4% - Le tre rose di Eva 13.8%. MasterChef 7 parte su Sky Uno dal 3%-3.3% : MasterChef 7 - Funerale a Carlo Cracco Su Rai1 Panariello sotto l’Albero ha conquistato 4.322.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 Le Tre Rose di Eva 4 ha raccolto davanti al video 3.037.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Prince of Persia – Le Sabbie del Tempo ha interessato 1.254.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 1.401.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Misure ...

Ascolti tv ieri - ‘Panariello sotto l’albero’ vs ‘Le tre rose di Eva’ | Auditel 21 dicembre 2017 : Ascolti tv ieri. Lo show di Panariello su Rai Uno avrà sbaragliato la concorrenza sul terreno dello share? O Mediaset l’avrà spuntata anche questa volta? Per scoprirlo, non vi resta che continuare a leggere questo articolo. Dati Auditel ieri Rai 1, lo show “Panariello sotto l’albero”. L’irriverenza di Giorgio Panariello, unita alla goliardia tipica dei nativi toscani, ha divertito 0.000 italiani, gli stessi che ...

Le tre rose di Eva Quattro : anteprima appuntamento numero nove Video : La quarta stagione de Le tre rose di Eva [Video] sta oramai arrivando alle battute finali siccome essa è composta da 11 puntate di 100 minuti cadauna. La fiction sta ottenendo un discreto successo nella gara degli ascolti toccando una media di quasi 3.000.000 di spettatori. Giovedì 21 Dicembre assisteremo all'ottava puntata durante la quale molti nodi verranno al pettine sul segreto della misteriosa donna in bianco di nome Cristina Roental. ...

Le tre rose di Eva 4 - anticipazioni nona puntata : Alessandro in pericolo di vita : Le tre rose di Eva 4, anticipazioni puntata 28 Dicembre: Alessandro in trappola È da poco andata in onda l’ottava puntata de Le tre rose di Eva 4, la fiction di Canale 5 con protagonisti Roberto Farnesi e Anna Safroncik. Quest’ultima è tornata a vestire i panni di Aurora dopo che aveva interpretato la sua […] L'articolo Le tre rose di Eva 4, anticipazioni nona puntata: Alessandro in pericolo di vita proviene da Gossip e Tv.