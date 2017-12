Le serie tv italiane più viste del 2017

Basket femminile - serie A1 2017-2018 : le migliori italiane dell’undicesima giornata. : Il Famila Wuber Schio cade in casa contro il Fila San Martino e la classifica si accorcia. L’undicesima giornata del campionato di Serie A1 di Basket femminile riporta quattro squadre in quattro punti a giocarsi le prime posizioni della classifica, con le più immediate inseguitrici della capolista che ora sono distanti due soli punti dalla vetta, in una competizione sempre serrata per il vertice. Andiamo a vedere quali italiane si sono ...

Calcio femminile - le migliori italiane della nona giornata di serie A. Barbara Bonansea guida la Juventus al successo : La nona giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a tre tra Juventus, Brescia e Tavagnacco: tutte hanno vinto, lasciando invariate le distanze in classifica. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato scorso. Barbara Bonansea (Juventus): l’attaccante classe 1991 della Nazionale italiana trascina le bianconere al successo nella prima metà della seconda frazione di gara ...

Volley femminile - serie A1 2017-2018 – 11^ giornata - le migliori italiane : Egonu torna - sorelle Bosetti promosse - Diouf non basta : Nel weekend si è disputata l’undicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane dell’ultimo turno del girone d’andata. PAOLA Egonu. Dopo un paio di uscite sottotono, l’opposto di Novara torna assoluta protagonista insieme a Celeste Plak e decide la sfida contro Legnano che vale il secondo posto in classifica a due punti dalla capolista ...

Basket femminile - serie A1 2017-2018 : le migliori italiane dell’undicesima giornata. Milazzo e Quarta trascinano Torino - Schio “azzurra” : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane dell’undicesima giornata, la prima di ritorno, del campionato italiano di Basket femminile Ilaria Milazzo: una vittoria importantissima quella della Fixi Piramis Torino, che trova due punti fondamentali in chiave salvezza contro una Ragusa irriconoscibile. Gran parte del merito è della play italiana, che chiude la sua partita con 16 punti a referto. Alice Quarta: non solo Milazzo, ma ...

Calcio femminile - le migliori italiane della giornata 8 in serie A. Rosucci strepitosa - Gama che guida in difesa! : L’ottavo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 è andato in archivio. E’ tempo dunque di valutazione circa il darsi agonistico in campo del sabato calcistico in rosa, andando a premiare le migliori italiane. LE migliori italiane DELL’OTTAVA giornata MARTINA Rosucci (JUVENTUS): I due gol contro la Fiorentina nel big match dell’ottavo turno valgono il prezzo del biglietto: un destro all’incrocio dei ...

Volley femminile - serie A1 2017-2018 – Decima giornata - le migliori italiane : cuore Lo Bianco - bene le Bosetti - Egonu non basta - torna Sylla : Nel weekend si è disputata la Decima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel fine settimana. ALESSIA GENNARI e ALESSIA ORRO. Non è stato facile espugnare il PalaRadi di Cremona ma Busto Arsizio si conferma grande, rimonta e si impone al tie-break. Prestazione importante da parte della palleggiatrice che riesce a mandare in doppia cifra tra le compagne, si ...

Volley femminile - serie A1 2017-2018 – Nona giornata - le migliori italiane : impresa Ortolani - Mingardi-Degradi show - Diouf presente : Nel weekend si è disputata la Nona giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel fine settimana. SERENA Ortolani. La Regina del weekend, il volto simbolo dell’impresa di Monza che batte Novara al tie-break infliggendo la prima sconfitta stagionale alle Campionesse d’Italia. Sotto 1-2 e 13-16, le brianzole non demordono e vengono prese per mano ...

Basket femminile - serie A1 2017-2018 : le migliori italiane dell’ottava giornata. Brilla la giovane André - bene Ravelli : L’ottava giornata del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018 non ha certo fatto mancare emozioni e sorprese, con la classifica nelle prime posizioni che è andata ad allungarsi e non poco a causa della sconfitta inattesa di Venezia e dello scontro diretto tra Lucca e San Martino. Prosegue la sua marcia il Famila Schio, che ha due punti di margine proprio su Lucca. Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici ...

Volley femminile - serie A1 2017-2018 – Ottava giornata - le migliori italiane : sorelle Bosetti a raffica - Egonu super bomber - Olivotto in luce : Nel weekend si è disputata l’Ottava giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo quali sono state le migliori italiane in attesa che il turno si completi questa sera con il posticipo tra Firenze e Busto Arsizio. CATERINA Bosetti. Un pilastro di Modena che fa l’impresa e sconfigge Conegliano a domicilio. La schiacciatrice dà solidità in ricezione (76%), si intende bene con Francesca Ferretti, mette a segno 14 ...

serie A : quattro italiane in Champions League nel 2019/2020 - grazie al Monaco… : Serie A: quattro italiane in Champions League nel 2019/2020, grazie al Monaco… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Serie A: quattro italiane IN Champions- Il campionato italiano ritorna tra i grandi. 4 italiane in Champions nel corso della prossima stagione. Stesso discorso per quel che riguarda la stagione 2019/2020. A prescindere dal percorso di ...

Calcio femminile - le migliori italiane della sesta giornata di serie A : Bonansea e Brumana sontuose - Martinovic ancora tu… Labate che scoperta! : Il sesto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 è andato in archivio. È tempo dunque di valutazione circa il darsi agonistico in campo del sabato calcistico in rosa, andando a premiare le migliori italiane. PAOLA Brumana (TAVAGNACCO): andare a segno con una tripletta basta a giustificare la nomination della giocatrice del Tavagnacco. Tuttavia, al di là dell’apporto realizzativo nell’incontro vittorioso delle ...

Basket femminile - serie A1 : le migliori italiane della 7a giornata. Macchi si fa sentire e Schio vince - bene Consolini : Una sola squadra al comando: il Famila Wuber Schio nell’ultima giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Basket femminile ha sconfitto la Gesam Gas&Luce Lucca, portandosi da sola in vetta alla classifica complice anche lo stop dell’Umana Reyer Venezia, che fino a prima di questa settima giornata condivideva la prima posizione in classifica. Quando siamo arrivati alla giornata 7 su 18, con la fine del girone di andata ...