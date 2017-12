Le fotografie di James Nachtwey sono la Memoria della guerra

: RT @Giorno_Milano: L'arte fotografica di James Nachtwey in mostra a Palazzo Reale - Milano, 6 dicembre 2017 - Le fotografie di guerra di Ja… - ClpMilano : RT @Giorno_Milano: L'arte fotografica di James Nachtwey in mostra a Palazzo Reale - Milano, 6 dicembre 2017 - Le fotografie di guerra di Ja… -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Barbara SilbeGuardando la sua mostra ti viene in mente l'Antico Testamento, ma anche l'approccio al racconto che fu tipico di Ernest Hemingway, Eric Maria Remarque o Emilio Lussu, scrittori che fecero del generelistico la loro punta di diamantate.è un fotografo di quelli che nascono ogni cento anni, di quelli che per fare il loro lavoro devono essere davanti alle scene che portano fino a noi. Robert Capa, di cuiè considerato l'erede più diretto, diceva: «Se le tue foto nonabbastanza buone, vuol dire che non sei abbastanza vicino». Libano, El Salvador, Gaza, Iraq, Afganistan, Somalia, Indonesia, Filippine, Sudan, Rwanda, Bosnia, Darfur, Cecenia, 11 settembre..., nato a Syracuse nel 1948, si è votato al racconto del dolore,violenza,fame emorte che genera una, e lo fa ancora oggi, ...