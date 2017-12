Le app Android gratis del giorno

HQ Trivia arriva su Android - cresce il montepremi del quiz show via app : In preordine la versione dell'app per il robottino verde. Intanto si moltiplicano le riflessioni sulla popolare applicazione che raccoglie anche 500mila utenti...

Le migliori app per ascoltare la vostra musica preferita su Android : Basta avere i giusti servizi di streaming musicali installati sullo smartphone per continuare a godere delle vostre hit musicali preferite. Spotify: il numero uno in tutte le classifiche Una tra le ...

Edward Snowden lancia Haven - l’app che trasforma uno smartphone Android in un dispositivo di sorveglianza : Da Edward Snowden arriva Haven, una nuova app di sorveglianza per dispositivi Android. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come funziona L'articolo Edward Snowden lancia Haven, l’app che trasforma uno smartphone Android in un dispositivo di sorveglianza è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Le migliori app Android del 2017 da provare subito : Serie TV - Your shows manager Netflix Impossibile non conoscere il servizio di streaming a pagamento più noto a livello internazionale. Occorre pagare un contributo mensile per poter accedere a film, ...

Android TV : dal prossimo anno tutte le app dovranno usare i nuovi suggerimenti : Google ha aggiornato l'interfaccia utente di Android TV, dal prossimo anno tutte le app utilizzeranno il nuovo sistema di suggerimenti. L'articolo Android TV: dal prossimo anno tutte le app dovranno usare i nuovi suggerimenti è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Disponibile l’applicazione ufficiale di Kena Mobile per Android : Kena Mobile finalmente distribuisce ufficialmente la sua applicazione per gestire le propria linea telefonica da app. Al momento l’app è Disponibile solo per Android Kena Mobile app per Android ufficiale Kena Mobile, operatore low cost e virtuale di TIM, che offre ottime tariffe competitive finalmente ha rilasciato la sua applicazione ufficiale per Android. Al momento […]

Lista emoticon Whatsapp di Natale : parole per emoji Babbo Natale - albero e stella cometa su iPhone e Android : Tutto quanto serve per condividere il Natale con un emoticon WhatsApp è qui: le emoji di Babbo Natale e Mamma Natale, di un albero di abete addobbato o no e di una stella (anche cometa) sono già all'interno all'applicazione, sia nella sua versione per iPhone che per smartphone Android. Eppure non tutti sanno come e dove scovarle, ecco perché riportiamo qui una semplice e pratica guida da tenere in considerazione nei prossimi giorni ...

Come vedere tutte le app scaricate su Android : Controllare le app che abbiamo scaricato può essere molto utile. Possiamo controllare quali app necessitano di aggiornamenti, oppure per avere un quadro generale della situazione. Tuttavia dobbiamo distinguere le app scaricate dal Play Store da quelle installate. In questa semplice guida vi faremo vedere entrambi i procedimenti. Vediamo quindi Come fare a vedere tutte le app scaricate su Android. Come vedere tutte le app scaricate su ...

Attenzione a 3 Mobile Updater - un’app per Android che in realtà è uno spyware : 3 Mobile Updater promette aggiornamenti per il vostro smartphone 3 Italia, ma in realtà spia il vostro smartphone e le vostre informazioni. L'articolo Attenzione a 3 Mobile Updater, un’app per Android che in realtà è uno spyware è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Disinstallare app Di Sistema Android Senza Root : Come Disinstallare e rimuovere tutte le app di Sistema su smartphone e tablet Android Senza Root. Disinstallare app default su Android Eliminare app di Sistema Android Senza Root Nuovo giorno, nuova guida dedicata agli utenti Android che leggono quotidianamente YLU. Oggi in particolare vedremo come fare per Disinstallare, rimuovere ed eliminare tutte le app di […]

Play Store : per avvicinarsi al Natale tante app e giochi Android - anche NVIDIA - in offerta : Ci sono 91 tra app e giochi in offerta sul Play Store. E 16 saranno i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste modo migliore per avvicinarsi al Natale? L'articolo Play Store: per avvicinarsi al Natale tante app e giochi Android, anche NVIDIA, in offerta è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Le app Android gratis del giorno : Sul Google Play Store molti sviluppatori rendono gratuite numerose applicazioni normalmente a pagamento. In questo articolo, dunque, vi mostreremo ogni giorno quali applicazioni sono disponibili al download gratuitamente App Android gratis A seguire abbiamo raccolto tutte le applicazioni disponibile per oggi gratuitamente suddivise per macro aree. Applicazioni Qui di seguito trovate le app generiche gratis per oggi: Mobile Doc Scanner (MDScan) ...

Come disinstallare e disattivare applicazioni Android di sistema senza i permessi di root : Uno degli elementi di Android più apprezzati dagli utenti è sicuramente l’ampia possibilità di personalizzazione del sistema operativo: i produttori di smartphone lo […] L'articolo Come disinstallare e disattivare applicazioni Android di sistema senza i permessi di root è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.