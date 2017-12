Le 10 + una cose peggiori del 2017 su web e social

Cosenza. una folla gremita alla mostra fotografica Water Warrios : ... vista la progressiva globalizzazione che avvicina popoli e destini, ospiti comuni di una madre terra sempre meno tutelata dai potenti del mondo. "Con il circuito delle mostre di Bluocean dedicate ai ...

Tribunale respinge richiesta di risarcimento da parte del dirigente dell'Ao di Cosenza Puzzonia : Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Anna Maria Torchia, in funzione di giudice monocratico, ha respinto la richiesta di pagamento avanzata da Pasquale Puzzonia di 496.000,00 euro nei ...

Mediaset blinda cda - Vivendi accosente. Chiesto rinvio udienza Tribunale : Mediaset 'blinda' le norme per la composizione del Cda, rendendo più forte il controllo di Fininvest, Vivendi 'acconsente' non presentandosi all'appuntamento e, soprattutto, i due contendenti chiedono insieme al Tribunale di Milano di rinviare l'udienza di martedì prossimo per la discussione delle cause miliardarie che il Biscione ha intentato contro i francesi dopo il mancato acquisto di Premium. Tutto normale in questi ...

Le cose da fare a Las Vegas almeno una volta nella vita : Quello che succede a Las Vegas, resta a Las Vegas: e non si parla necessariamente di spogliarelliste e mogli sconosciute. Ma di lezioni di yoga su una ruota panoramica, bere drink alla mattina o pranzare ad un buffet luculliano da oltre 500 portate. Las Vegas è un luogo magico, una Disneyland per adulti in cui vivere esperienze uniche, ma tutt’altro che proibite e che si ha solo voglia di ricordare (e raccontare). PECCARE SENZA RIMORSO Las Vegas ...

Video Orso bianco debilitato e senza neve è una bufala : ecco come stanno le cose : Tutti avrete visto il Video con Orso bianco che debilitato e barcollante cammina in una distesa priva di neve, alla ricerca disperata di cibo. Immagini commoventi, certo, ma montate ad arte. E’ dagli anni ‘80 che ci allarmano sulla questione climatica. All’epoca si iniziò a parlare di “buco nell’ozono”, tanto che pure la mitica coppia Al Bano-Romina, lo inserì in una loro popolare canzone. Ma da allora abbiamo fatto davvero poco per mitigare il ...

Quando le piccole cose quotidiane diventano una terapia : Esistono giornate fatte per essere bianche in ogni loro possibile sfumatura. Il bianco, in fondo, è la fusione di tutti i colori, giusto? E questa giornata ha avuto mille colori, che ora sono traducibili solo nel bianco. Un finesettimana di vento, pioggia e allerta meteo a Melbourne; sono a casa, nella mia nuova casa. Sono […]

Doppia tappa in Sardegna per Niccolò Fabi in concerto con il tour di 'una somma di piccole cose' : Mentre c'è già il tutto esaurito per l'appuntamento cagliaritano , inserito all'interno della rassegna " Pop ad impatto Zero " nell'ambito del festival internazionale Musica e Spettacoli 2017 ...

"Primi passi sulla luna" : Cosentino all'Officina degli Anacoleti : Torna a Vercelli, per il terzo anno consecutivo, la rassegna Concentrica. Nata dalla spinta del Teatro della Caduta di Torino, Concentrica riunisce ogni anno alcuni fra i soggetti piu interessanti ...

Cosenza - il consigliere Vincenzo Granata - presidente Commissione Ambiente - chiede al Sindaco una riunione dei gruppi di maggioranza per ... : Per la mia esperienza politica, ho sempre prediletto il ragionamento e il confronto democratico tra le parti, rifiutando la logica del monologo. Occorre ricordare che il consiglio comunale di Cosenza ...

DIRETTA / Rende Cosenza (risultato live 0-0) streaming video Sportube. Ci prova Baclet senza fortuna : DIRETTA Rende-Cosenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 17^ giornata di Serie C(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 16:32:00 GMT)

Calenda : «I veti locali bloccano l’Italia una legge per evitare nuovi casi Ilva» L’acciaieria - il dossier : 5 cose da sapere : Il ministro dello Sviluppo Economico: «La fabbrica rischia di chiudere. C’è un silenzio assordante della classe dirigente, non soltanto del Pd»