Lazio | de Vrij prolunga l attesa e il rinnovo si fa più difficile

Calciomercato Lazio - il dopo-De Vrij arriva dal Genoa : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, il club biancoceleste è in lotta per le zone alte della classifica ed anche in Europa League l’obiettivo è arrivare il più lontano possibile. Nel frattempo si pensa anche al mercato ed alla prossima stagione, quasi certamente non farà parte della rosa De Vrij che non ha intenzione di rinnovare. Il presidente Lotito non sta a guardare ed avrebbe ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Lazio Fiorentina : de Vrij riposa? Diretta tv - orario - notizie live (Coppa Italia quarti) : PROBABILI FORMAZIONI Lazio Fiorentina: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nei quarti di finale della Coppa Italia (all'Olimpico).(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 12:02:00 GMT)

Lazio - spunta il Liverpool su De Vrij : offerta da 40 milioni : Lazio, spunta il Liverpool su De Vrij: offerta da 40 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio, spunta IL Liverpool SU DE Vrij – Il rinnovo di contratto di Stefan De Vrij continua a tenere banco in casa Lazio. Il centrale olandese non sembra propenso a prolungare il suo rapporto con il club biancoceleste. Per questo motivo Inter e Juventus si sono ...

Lazio - Inzaghi : "Sotto l'albero vorrei il rinnovo di De Vrij" : Il tecnico dopo il 4-0 al Crotone: "Avevamo bisogno di questa vittoria, sono contento per Felipe Anderson"

Lazio : Inzaghi - vorrei rinnovo De Vrij : (ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Avevamo contro un Crotone ben organizzato, ci ha concesso poco nel primo tempo. Probabilmente avremmo dovuto sfruttare meglio certe situazioni ma nel secondo tempo si è vista ...

Lazio - Inzaghi : 'Vorrei il rinnovo di De Vrij sotto l'albero' : TORINO - Poker natalizio all'Olimpico. La Lazio ritrova il successo in casa che mancava in campionato dal 22 ottobre, un 4-0 netto sul Crotone dopo un'ora circa di astinenza e fatica a trovare le vie ...

Lazio - Lotito : 'De Vrij via a parametro zero? Dipende da lui' : ROMA - Claudio Lotito parla del fututo di De Vrij , corteggiato da Juventus e Inter. Il rinnovo arriverà? 'Ci siamo sempre detti che le persone cambiano, ma la Lazio rimane - ha detto il presidente ...

Calciomercato Lazio - Lotito fa chiarezza sulla situazione di De Vrij : il punto della situazione : Calciomercato Lazio – In casa Lazio continua a tenere banco la situazione di Stephan De Vrij, in scadenza di contratto a giugno. Negli ultimi giorni si è parlato di un principio di accordo tra il giocatore e l’Inter per giugno, ma anche la Juventus non è ancora fuori dai giochi. Intanto il patron dei capitolini, Claudio Lotito, ha fatto un punto della situazione intervistato ai microfoni di ‘Radio Incontro ...

Calciomercato - Lazio : de Vrij verso il 'no' al rinnovo. Contatti con Inter e Barcellona : Calciomercato sotto l'albero, perchè con la sessione invernale di gennaio ormai alle porte alcune trattative iniziano a entrare sempre più nel vivo. In casa Lazio ad esempio a tenere banco è la ...

Lazio - de Vrij resterà anche senza rinnovo : In casa Lazio, si continua a parlare del futuro di de Vrij. Il centrale olandese piace a tantissimi club, in particolare all'Inter. Tuttavia, nonostante il contratto in scadenza a giugno, de Vrij non ...

Lazio - quando andrà via de Vrij? Scenari di un addio : Scenari di post-de Vrij. La Lazio, come riporta il Corriere dello Sport, tranquillizza i suoi tifosi: il difensore non partirà a gennaio. Trapela, da Formello, qualche incertezza sul rinnovo: il tempo stringe, probabilmente l'olandese partirà. Ma a giugno: Inzaghi e ...