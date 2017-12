L’Associazione dei meteorologi italiani sceglie Polo Meccatronica | si trasferirà da Roma

: RT @Giulia_B: Parte della disinformazione intorno allo #IusSoli prevedeva l'associazione con i diritti di profughi e migranti. Non c'entra… - whiteorchidea25 : RT @Giulia_B: Parte della disinformazione intorno allo #IusSoli prevedeva l'associazione con i diritti di profughi e migranti. Non c'entra… - pronoluca : RT @Giulia_B: Parte della disinformazione intorno allo #IusSoli prevedeva l'associazione con i diritti di profughi e migranti. Non c'entra… - RobGrassilli : RT @Giulia_B: Parte della disinformazione intorno allo #IusSoli prevedeva l'associazione con i diritti di profughi e migranti. Non c'entra… - beretta_gio : RT @Giulia_B: Parte della disinformazione intorno allo #IusSoli prevedeva l'associazione con i diritti di profughi e migranti. Non c'entra… - Zmedianews : Secondo l'associazione ambientalista, sulla base dei primi accertamenti, si tratterebbe di un esemplare di circa... -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Trentino Sviluppo chiude il 2017 con due importanti intese volte a promuovere la costruzione di un ecosistema produttivo che sappia valorizzare le risorse naturali disponibili senza abusarne, con un occhio attento alla tutela dell’ambiente e alla lotta al cambiamento climatico. A partire da gennaio, la società di sistema provinciale, come già la Fondazione Edmund Mach e HIT – Hub Innovazione Trentino, e presto anche l’Università di Trento, diventerà infatti a tutti gli effetti membro di KIC Climate, la comunità scientifica per l’abolizione dei combustibili fossili promossa dall’Unione europea che conta oltre 180 partner pubblico-privati in tutto il continente e un budget di 85 milioni di euro all’anno da destinare a progetti di ricerca e trasferimento tecnologico sul clima presentati dai propri soci. “Questa intesa – spiega il consigliere delegato di Trentino Sviluppo Sergio Anzelini – ...