Landi Renzo cede immobile a Pechino

Landi Renzo sigla l'accordo con i sindacati : meno esuberi e investimenti in R&S : (Teleborsa) - Landi Renzo chiude una lunga e spinosa vertenza con i sindacati , raggiungendo un accordo di massima sulle uscite volontarie : saranno 53 gli esuberi complessivi, non 79 come pianificato ...

Profondo rosso per Landi Renzo : Ribasso scomposto per la società attiva nelle tecnologie che permettono una mobilità più ecologica , che esibisce una perdita secca del 2,27% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di ...

Su di giri Landi Renzo : Prepotente rialzo per la società attiva nelle tecnologie che permettono una mobilità più ecologica , che mostra una salita bruciante del 5,44% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su ...

Landi Renzo riduce il rosso nei nove mesi : Landi Renzo archivia i primi nove mesi del 2017 con fatturato a 149,5 milioni rispetto ai 131,7 milioni riportati al 30 settembre 2016. L' EBITDA adjusted è pari a 9,8 milioni, evidenziando una ...

Trust Landi incrementa la propria quota di maggioranza in Landi Renzo : (Teleborsa) - Consob rende noto che lo scorso 7 novembre 2017, Trust Landi ha aumentato la propria partecipazione in Landi Renzo al 74,299%, detenuta a titolo di proprietà indiretta. In precedenza, ...

Preme sull'acceleratore Landi Renzo : Protagonista Landi Renzo , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,42%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Landi Renzo ...