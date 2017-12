Ladri a casa di un imprenditore di San Felice | spariti la cassaforte e 15 fucili

Roma - la app lo avverte dei Ladri in casa e chiama i carabinieri : un arresto : Vigilia e giorno di Natale sfortunati per un pregiudicato Romano di 55 anni, che insieme ad un complice (riuscito per il momento a fuggire) stava rubando dentro a un appartamento a Ciampino, in via ...

Mauro German Camoranesi - colpo nella notte a casa sua : i Ladri rubano oggetti per 100mila euro : Terribile sorpresa per Mauro German Camoranesi , ex Juventus e nazionale italiana: dei malviventi si sono introdotti nella sua abitazione a Moncalieri, alle porte di Torino , e la hanno svaligiata. I ...

I padroni di casa cenano di sotto Di sopra i Ladri toccano tutto : Continua la serie di furti nell'Erbese, questa volta a farne le spese è una famiglia di Castelmarte. I ladri sono entrati venerdì sera mentre i proprietari erano a cena nella sala al piano terra. Sono ...

L'appello social di una vittima di un furto in casa : pubblica il video dei Ladri su Youtube : Pompei. La vittima di un furto in casa pubblica il video dei ladri su Youtube: 'chi li conosce mi aiuti a trovarli'. Svaligiano una abitazione, in pieno giorno, in via Pontenuovo. La vittima pubblica ...

Ladri svaligiano la casa mentre il proprietario dorme : Sono entrati in casa mentre il proprietario stava riposando in camera da letto. L'uomo, però, è stato svegliato dai rumori e ha messo in fuga i Ladri. I malviventi che l'altra sera hanno colpito a ...

Esce di casa per fare la spesa : i Ladri gli svaligiano casa : Era uscito di casa per andare a fare la spesa, ma quando è tornato a casa ha trovato una tremenda sorpresa: i ladri gli avevano svaligiato l'abitazione. E' accaduto, suo malgrado, ad...

Vincenzo Spada - furto a casa sua : 'Se te pijo te faccio secco' - ha gridato ai Ladri in fuga : ROMA Vincenzo Spada, furto a casa sua: 'Se te pijo te faccio secco', ha gridato ai ladri in fuga. Misterioso furto a Ostia nel feudo del clan Spada: ladri, in pieno giorno, si sono introdotti in casa ...

Furto in casa Spada - sottratti gioielli d'oro. Vincenzo - figlio del boss "Pelé" - ai Ladri : "Non hai preso tutto. Se te piglio te faccio secco" : "Non hai preso tutto. Se te piglio te faccio secco", così ha urlato dalla finestra Vincenzo Spada ai ladri che si sono introdotti nel suo appartamento, in via Giovanni Ingrao - ha riportato Il Messaggero.figlio del boss «Pelè», considerato l'arma del clan prima di morire e che negli anni '80 comandava a Piazza Gasparri, Vincenzo Spada detto «Gnocco» è stato protagonista di un Furto che ha tentato, ...

Bologna - trova i Ladri in casa ?e li caccia a calci : Una domenica di furti a Bazzano, in provincia di Bologna. Nel piccolo (ex) comune emiliano, ora confluito in Valsamoggia, sono stati almeno due le irruzioni nelle case. Una delle quali, però, non è andata a buon fine. Il proprietario, infatti, è rientrato a casa ed è riuscito a cacciare i ladri di casa. A suon di calci.trova i ladri in casaTutto accade in poche ore intorno alle 18 di domenica. L'uomo e la famiglia erano usciti in un pranzo ...

La madre è in ospedale per salutare la figlia 15enne morente - i Ladri le svaligiano casa : 'Vi prego - ridatemi le sue foto' : Passava più tempo in ospedale che fuori e quel computer significava tutto per lei, era la sua finestra sul mondo', ha spiegato la madre al Daily Mail . La polizia di Dorset ha lanciato sulla pagina ...

La madre è in ospedale la figlia 15enne morente - i Ladri le svaligiano casa : "Ridatemi il pc con le sue foto" : Mentre la mamma è in ospedale a dare l'ultimo saluto alla figlia di 15 anni morente i ladri le svaligiano la casa a Dorset (Gran Bretagna). La giovane Daisy Elbrow è morta...

Gb - la madre è in ospedale per lultimo saluto alla figlia : i Ladri entrano in casa e rubano il Pc con tutte le loro foto : Passava più tempo in ospedale che fuori e quel computer significava tutto per lei, era la sua finestra sul mondo". Il Pc di Daisy, un Macbook Air , era stato regalato alla ragazzina dall'ospedale in ...

Pisa - Ladri tentano un furto in casa e poi si nascondono nell'ascensore : arrestati : Dopo aver tentato di mettere a segno un furto in una casa a Pisa, per sfuggire alla polizia si sono nascosti nella tromba dell'ascensore. Alla fine, però, i ladri sono stati arrestati. E' successo ...

Ladri d’appartamento - come ti entro in casa. Vi sentite al sicuro? Ecco le vostre serrature alla prova degli esperti : I furti in appartamento non accennano a diminuire. Milano e provincia registrano più di 20mila episodi nell’ultimo anno. Secondo gli esperti, a violare le nostre case sono professionisti che si allenano in vere e proprie palestre dello scasso, e le serrature in grado di resistere sono sempre meno. Due maestri serraturieri spiegano strumenti e modus operandi dei nuovi topi d’appartamento L'articolo Ladri d’appartamento, come ti ...